Nova sentència de l'Audiència de Girona que obliga una asseguradora a indemnitzar un establiment pel tancament per la pandèmia. En aquesta ocasió, el tribunal fixa que Zurich haurà d'abonar un import mínim de 18.000 euros a un restaurant del centre de Girona que va haver de tancar durant l'estat d'alarma perquè la pòlissa no excloïa la cobertura en cas de "paralització per resolució governativa arran d'una pandèmia". El bufet Angel Alcalde de la ciutat, que ha portat el cas, ja va aconseguir una primera sentència pionera a l'Estat que obligava SegurCaixa Adeslas a pagar 6.000 euros a la pizzeria Bella Napoli per la pèrdua de beneficis arran de la paralització de l'activitat. El despatx no ha donat a conèixer de quin restaurant es tracta.

Segons informa el despatx d'advocats en un comunicat, en el cas d'aquest segon restaurant l'asseguradora Zurich haurà d'abonar un import mínim de 18.000 euros al restaurant del centre de Girona, que de moment, vol mantenir l'anonimat. En un comunicat, el soci director del despatx d'advocats, Àngel Alcalde, valora amb molta satisfacció aquesta segona sentència de l'Audiència de Girona i considera que "ja s'està fent jurisprudència i en certa manera s'està obligant a la resta de jutjats a complir les directrius que li marca la mateixa Audiència". Alcalde destaca que el seu despatx ha presentat moltes demandes similars per negocis afectats arreu de l'Estat, en ciutats com el Ferrol, Madrid, Sevilla i Barcelona, i que espera guanyar, després de "dos casos molt importants i que són pioners".

El director del bufet gironí remarca que hi ha altres sectors afectats del comerç com escoles d'idiomes, sabateries, tallers, restaurants, bars i botigues de complements que han preparat les seves respectives demandes. Alcalde vol deixar clar que l'excepció de la pòlissa de no compensar els tancaments per resolucions d'administracions s'inclou per a casos de sancions de clausura i similars, i no té res a veure, a parer seu, amb les restriccions per la covid-19. El febrer passat, el despatx ja va aconseguir una sentència pionera a l'Estat que ja s'intuïa que podria obrir la porta a una onada de reclamacions. L'Audiència de Girona va sentenciar SegurCaixa Adeslas a pagar 6.000 euros a una pizzeria de Girona per la pèrdua de beneficis arran de la "paralització de l'activitat" pels efectes del coronavirus.