Una dona de 51 anys va resultar morir ahir per una caiguda des d’un tercer pis durant un incendi d’habitatge a Salt. El SEM va evacuar-la a l’hospital Trueta i va ingressar a la Unitat de Cures Intensives, on va morir hores després. En aquest mateix incendi, també va resultat afectat un home que va patir ferides de caràcter lleu. Per altra banda, l’habitatge va quedar totalment afectat per les flames. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local investiguen les causes de l’incendi.

L’incendi es va declarar en un pis de la tercera planta del número A3 del Grup Sant Jaume pels volts de les dotze del migdia. Des del carrer, on es van congregar nombrosos veïns es podia apreciar la intensitat del foc, amb flames que sortien per la finestra. F ins al lloc dels fets s’hi van desplaçar nou dotacions dels Bombers i diverses patrulles de la Policia Local de Salt, Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques.

Els efectius d’emergències van fer desallotjar l’edifici i també a veïns dels blocs del costat per evitar que hi pogués haver-hi més ferits. Els Bombers van de rescatar diverses persones amb l’autoescala per la façana.

Subjectada per un veí

Quan van arribar al bloc, van trobar una dona, que era al pis en flames, enfilada en una zona d’estenedors mentre que un veí del pis de sota l’ajudava perquè no es precipités al carrer. Els efectius de salvament van anar ràpidament a lloc amb una escala, però la dona acabar caient tot i l’intent per evitar-ho.

Això va provocar que la dona resultés ferida crítica i que ahir ingressés a la UCI del Trueta, on va ingressar en estat crític i amb pronòstic reservat. Va acabar morint hores després. Pel que fa al ferit lleu, va ser un home que posteriorment, el SEM va evacuar amb ambulància a l’hospital Santa Caterina.

Aquest foc es va poder donar per extingit pels volts de quarts de dues del migdia. La presència dels efectius d’emergència i l’espectacularitat del foc va crear molta expectació a la zona. Es tracta d’una zona situada al centre de Salt , ja que el bloc de pisos on va tenir lloc l’incendi està a tocar de l’ajuntament i del CAP, dues àrees molt transitades de Salt.

Investigació i veïns afectats

Ahir al migdia, un cop extingit el foc, l’arquitecte municipals i Mossos i Bombers van fer una visita el pis sinistrat i investiguen les causes del foc. Per altra banda, tots els veïns del bloc van poder tornar a casa seva amb l’excepció dels del pis afectat i els de sota. Aquests també van patir afectacions per l’incendi i fonts municipals van assegurar que està previst que puguin tornar a casa en un termini màxim de 48 hores. En paral·lel, l’Ajuntament de Salt va assegurar ahir que se’ls buscaria un allotjament d’urgència els veïns afectats i que no poden tornar a casa seva.