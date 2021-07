Salt es prepara per a la Festa Major del municipi, que se celebrarà del 22 al 26 de juny, amb una cinquantena d’activitats, concerts i cercaviles. L’edició d’enguany vol «recuperar l’essència que ha tingut sempre», va explicar ahir l’alcalde de Salt, Jordi Viñas. «És una edició especial després del parèntesi que vam tenir l’any passat», va dir Viñas.

Viñas va assegurar que la festa major es durà a terme de forma «segura»: totes les activitats s’han adaptat a les restriccions del Procicat per frenar l’expansió de la covid-19. En aquest sentit, va demanar als veïns i veïnes que gaudeixin de les festes amb «civisme i responsabilitat». «Les activitats estan pensades per seguir les restriccions vigents, i per tenir capacitat de poder-les complir».

Ahir també es va revelar el cartell de la Festa Major, obra de la il·lustradora Roser Matas. La il·lustració inclou entitats arrelades a la vila de Salt, com la colla castellera dels Marrecs de Salt, els gegants o els Diables de’n Pere Botero.

«Toc d’humor» al pregó

El pregoner d’aquesta Festa Major serà l’actor Toni Albà, en el seu paper de Rei emèrit, que buscarà aportar un «toc d’humor» al pregó. Es vol «recuperar el bon humor després d’un any i mig de pandèmia», va apuntar Viñas. El pregó tindrà lloc el dijous 22 de juliol, a les nou del vespre. Anirà precedit per una cercavila a càrrec dels Amics dels Gegants de Salt. Els accessos a la plaça es tancaran per limitar l’aforament.

Activitats per a tots els públics

L’Era de Cal Cigarro es convertirà en un dels punts neuràlgics de la Festa amb una programació de concerts que inclou Judith Neddermann, Ítaca Band, Ciudad Jara, Koers o Pelukas. Per l’espai habilitat al Mas Masó hi passaran l’Orquestra Maravella, (amb dos concerts), Messengers, l’Escola la Privada i Americanus amb un concert d’havaneres. D’altra banda per l’escola Les Deveses Santa Salut, Bauma, Xic’s and Roll i Salam Grup. La programació també inclou cercaviles, activitats infantils i esportives, tallers, exposicions i el dissabte 24 de juliol, hi haurà el tradicional acte de les Matinades amb els Grallers dels Marrecs de Salt que sortiran del passeig Josep Maria Folch i Torres.

Enguany, per respectar la normativa vigent no es podrà gaudir de la jornada castellera que habitualment es duia a terme el dia del pregó i tampoc hi haurà barraques.

La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, va explicar que totes les activitats requeriran inscripció prèvia, que s’obriran dilluns vinent, 12 de juliol, tant de forma presencial a l’Ajuntament com a través de la web. «Tornen les festes majors, potser amb timidesa, però tornen», va celebrar Heras.