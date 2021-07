«Ara mateix podríem robar les dades del mòbil de la majoria de persones que passen per aquí», m’asseguren els experts en informàtica que al llarg del matí d’ahir i d’avui són a la plaça del Vi oferint consells de ciberseguretat als ciutadans. I és que, per exemple, el sol fet de passejar pel carrer amb les connexions de WiFi del mòbil activades ja suposa un risc. M’ensenyen una màquina petita semblant a un router. «Aquest aparell és capaç de simular una xarxa oberta a la qual tu ja t’has connectat anteriorment i em donaria accés al teu telèfon», m’adverteixen. Activo el mode avió per si de cas i continuo observant les taules instal·lades per l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG). Al costat, personal del Consell Comarcal m’ofereix donar-me un cop de mà amb l’aplicació de La Meva Salut. Abans d’anar-me’n, a la taula de la Generalitat m’expedeixen el certificat digital, útil per a fer tràmits amb l’administració. Tot aquest desplegament es part de la Mobile Week Girona, dues jornades tecnològiques, que tenen lloc entre ahir i avui a diferents punts de la ciutat.

L’Antic Cinema Modern és el centre neuràlgic de les activitats. A primera hora del matí, l’alcaldessa Marta Madrenas i la Delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, van donar el tret de sortida a la tercera edició de l’esdeveniment, acompanyades del robot Misty, un aparell pensat per assistir la gent gran i monitoritzar el seu estat de salut. «Som una ciutat que pot acollir talent i empreses innovadores», apuntava Madrenas. «Volem convertir la ciutat en un hub tecnològic per diversificar la nostra economia», afegia. L’edició d’enguany està enfocada a formar la ciutadania i reduir la bretxa digital. A més, les activitats com conferències i taules rodones es poden seguir en format presencial o virtual. «Amb la covid hem vist que és imprescindible que dominem l’àmbit digital», subratllava l’alcaldessa.

L’esdeveniment també compta amb activitats pensades per als infants. Entre ahir i avui, 380 nenes i nens de 36 casals diferents volten pel Barri Vell fent una cursa d’orientació. Amb eines tecnològiques han de trobar diverses localitzacions on han de superar reptes. «Ha estat útil per conèixer les funcions de les aplicacions», explica l’Àlex Garcia, monitor del campus Sant Narcís. «Amb la covid hem hagut d’anul·lar diverses activitats i això ens va semblar una bona opció. Els nens i nenes s’ho han passat molt bé», comenta. També s’hi han acostat els infants del casal Can Gibert. «Per a alguns infants, les tecnologies són tota una novetat», explica la monitora Glòria Espinasa. «Molts no tenen la possibilitat de tenir dispositius ni connexions com cal a casa i tot això nou els fa molta gràcia», exposa.

Els infants també van ser els protagosnistes dels tallers organitzats pel projecte ENGINY-era. «El nostre objectiu és divulgar la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, l’Arquitectura i les Matemàtiques trencant estereotips de gènere», afirma la seva directora i fundadora, Sílvia Planella. Una vintena de nens i nenes de sis anys van participar en aquests tres tallers pràctics i van quedar bocabadats amb els hologrames.