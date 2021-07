L’Ajuntament de Girona vol establir que els joves de 16 puguin utilitzar la Girocleta de manera gratuïta i que els acompanyants a l’escola d’infants en situació de vulnerabilitat puguin fer el mateix amb el servei d’autobús. El consistori preveu incloure aquests dos nous supòsits de gratuïtat en la proposta d’ordenança tarifària del transport públic que es durà a aprovació inicial aquest proper dilluns en el Ple ordinari del mes de juliol. Les dues mesures s’afegirien a les tarifes del transport públic de bus i bicicleta municipals vigents a dia d’avui i entrarien en vigor aquest mateix any.

En el cas de la targeta d’acompanyament escolar, aquesta permetria fer quatre viatges al dia en autobús, durant el curs escolar, al tutor o tutora que acompanyés l’infant a l’escola. Seria vàlid en cas de menors d’entre 3 i 12 anys, escolaritzats i empadronats a Girona, amb domicili lluny del centre educatiu, i que per les circumstàncies socioeconòmiques o culturals de la família es trobin en una situació de vulnerabilitat i de desigualtat d’oportunitats per a la seva escolarització.

El regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, destacava la importància de la continuïtat en totes les accions s’implementen en l’àmbit educatiu. «La lluita contra la segregació a la ciutat de Girona compta amb una eina més per afavorir l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre tots els infants», afirmava. Aquesta mesura estarà controlada per l’Oficina Municipal d’Escolarització, que vetllarà per «no generar desigualtats ni zones de perjudici per a ningú.

Quant a la gratuïtat de la Girocleta, se’n beneficiarien al llarg d’un any els nois i noies de 16 anys empadronats a Girona, durant els primers 30 minuts d’ús del servei.

«Des del govern volem aprofitar l’oportunitat que suposa aquesta l’ordenança per introduir accions que incentivin el canvi d'hàbits en la població jove i que no suposin un cost afegit ni una major tensió per a Transports Municipals del Gironès», assegurava la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. «Malgrat la difícil situació econòmica que viu el transport públic, representa una ocasió per fomentar la mobilitat sostenible i per donar eines a dos col·lectius que ho poden necessitar», afegia Sureda.

A banda d’aquestes novetats, l'ordenança tarifària del transport públic de la ciutat recolliria, com fins ara, tarifes gratuïtes d’autobús per a infants menors de 12 anys i per a persones grans; a banda d’altres tarifes reduïdes, com aquelles destinades als estudiants o al jovent, o les que premien l’ús habitual del transport públic. De moment, l'ordenança s'aprovaria inicialment per ple i es traslladaria a la Comissió de Preus de Catalunya, que tindria tres mesos per pronunciar-se.