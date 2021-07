L’ALCALDESSA, MARTA MADRENAS, REP JORDI TURULL. Setmanes després de sortir de la presó, l’exconseller de la Presidència va començar dissabte passat la «Travessa per la llibertat», un viatge a peu que recorre Catalunya de nord a sud. Turull va passar ahir per Girona, on l’alcaldessa, Marta Madrenas, i els regidors dels grups de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i Guanyem Girona el van rebre amb un acte a la plaça del Vi.