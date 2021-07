Feia poc més de dos mesos que la colla dels Marrecs de Salt havien recuperat els assajos, tot i que de forma parcial, després de la pausa forçosa per la covid-19 al món casteller. Un retorn «molt positiu, la gent en tenia ganes i hem tornat a agafar el ritme», diu la presidenta de la colla, Mònica Masó. «Hem volgut fer les coses molt a poc a poc; per molt que en tinguéssim ganes, havíem de tenir seny», per això fins i tot han establert una comissió covid amb personal sanitari per guiar-los. Primer van començar fent assajos de canalla en tres «grups bombolla». Després, s’hi van afegir els pares i mares respectius a cada grup.

Ara s’hi havien de sumar la resta d’adults, però va arribar la recomanació de Salut d’aturar l’activitat castellera i, malgrat no haver tingut cap positiu, han decidit seguir-la. Però això ha passat quan queda una setmana per la Festa Major de Salt, en un any especial per ells: és el seu 25è aniversari. La situació epidemiològica ja havia limitat la seva implicació a la Festa Major. Estan a l’expectativa dels avenços en les restriccions per si venen canvis.

Cop a la cultura popular

Masó lamenta que les mesures sanitàries, tot i ser necessàries, «desinflen bastant» i dificulten l’activitat a entitats com la seva, que donen vida a la cultura popular. A nivell econòmic van «trampejant» - i agraeixen subvencions com la de l’Ajuntament de Salt per compensar el fet de no tenir barraques - però qualifiquen la situació d’«agreujant» per a la pròpia activitat cultural.

«És frustrant perquè, al final, les entitats culturals estan regides de forma totalment altruista, dediquem temps a pensar i repensar les activitats que puguin garantir la vida de l’associació, i de cop t’ho anul·len. Ens hi trenquem el cap perquè el fet de no acudir-hi pot fer que la gent s’acabi cansant i deixi de venir», alerta la presidenta, que es mostra crítica amb les restriccions més recents: «m’entristeix que es puguin fer concerts i festivals sempre que tenen repercussió econòmica, però no si es mou des del tercer sector».

«És un atac a la cultura popular, no se la té en compte quan sempre hi és i la necessitem. Ara sembla la gran oblidada», defensa Masó.

Encarant la Festa Major

«Sempre hem estat presents a la Festa Major, el dissabte amb les matinades i l’endemà, amb l’actuació castellera», recorda la presidenta. Enguany no es podia fer l’actuació, i per això des de Marrecs només participaran amb les matinades i amb un concert amb el grup Buena Onda.

Les mesures sanitàries limiten el tipus d’estructures castelleres que es poden aixecar: «pensàvem fer un pilar de quatre en acabar les matinades, recuperar-lo en el 25è aniversari», explica Masó. «L’Ajuntament de Salt ens ha donat un cop de mà amb els test d’antígens», apunta. S’hi sotmetrien els 25 integrants de la pinya i els del pilar (el màxim de participants permès per les restriccions). Això sí, la idea només es mantindrà si poden tornar a assajar. Si no, «ens limitarem a una actuació simbòlica de pilars de dos de canalla, que no necessiten assajos», diu.

Tot i això, Masó reconeix que porten tot l’any «reinventant-nos constantment», també amb la celebració del seu aniversari. «Fer vint-i cinc anys és molt important, som una colla molt consolidada», posa en valor la presidenta. «No podíem fer les actuacions castelleres mensuals, doncs hem fet un concert al mes, i seguim amb l’exposició fotogràfica itinerant», explica. «La intenció és fer dues o tres activitats d’ara a final de temporada, potser no presencials, però per fer memòria dels nostres 25 anys d’història», diu Masó.