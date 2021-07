L’Ajuntament de Girona va iniciar la setmana passada les obres de pavimentació, il·luminació i tancament del cobert de la pista poliesportiva de Campdorà, davant les antigues escoles del barri. Es tracta de la segona fase de construcció del cobert, el qual ha de permetre la celebració d’activitats populars al barri.

En la primera fase del projecte es va construir l’estructura del cobert, unes obres que van estar enllestides el mes de maig passat. Ara, es duran a terme diferents tasques d’adequació de l’espai. En concret, es pavimentarà el terra, s’instal·larà un sistema d’il·luminació i es col·locarà un tancament corredís en els laterals.

“La pandèmia ha afectat moltes activitats socials, per exemple els diferents actes o festes de barri, que en molts casos s’han hagut de suspendre durant els últims mesos. Però sabem que això canviarà, i quan això passi, a Campdorà ja tindran a punt la pista amb molt bones condicions per a la seva activitat. Per això hem dividit les obres en diverses fases, per poder avançar el màxim possible els terminis. És una obra que ajudarà a cohesionar el barri, i beneficiosa també perquè dona més alternatives d’espai al conjunt de la ciutat”, ha explicat el regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

Per la seva banda, la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori del consistori, i regidora del barri, Maria Àngels Cedacers, ha recordat que “l’actuació respon a una petició dels veïns i veïnes a través dels pressupostos participats dels anys 2018 i 2019”, i ha afegit que “l’objectiu és condicionar l’espai perquè es puguin celebrar activitats en qualsevol moment del dia i en condicions de vent o de fred”.

Està previst que les tasques de pavimentació i il·luminació estiguin enllestides a finals de juliol, tal com es va acordar amb els veïns i veïnes del barri. Tot seguit, es continuarà amb el tancament dels laterals del cobert.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa OSG Serveis Grup per un preu de 21.647,29 euros (IVA inclòs). El termini d'execució dels treballs és de tres mesos.