Girona serà la seu de la primera fira de la blockchain a Catalunya. Un esdeveniment que vol apropar aquesta tecnologia emergent i les seves aplicacions a la ciutadania i al teixit empresarial. La fira BxCat (Blockchain per Catalunya) se celebrarà el dia 17 de setembre al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i reunirà projectes pioners i professionals de la blockchain del territori català.

La jornada estarà oberta a tothom interessat en la blockchain, i també es dirigeix a «empreses i institucions que tinguin inquietud i ganes de conèixer-la millor, i aprendre com la poden aplicar al seu sector», va indicar Quirze Salomó, president executiu del Centre Blockchain de Catalunya Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), organitzador de la fira.

Salomó també va remarcar el «caràcter català» de la BxCat: «A Catalunya tenim una molt bona indústria de la blockchain, tenim professionals de primer nivell a casa; no els hem d’anar a buscar fora», va posar en valor.

Diversitat d’aplicacions

A la fira es tractaran iniciatives d’àmbits tan diversos com el reciclatge, la identitat digital, la traçabilitat alimentària, la creació de clústers energètics o les finances descentralitzades; totes basades en blockchain.

La fira comptarà amb ponències d’experts com Jordi Baylina o Albert Castellana, que estan treballant en projectes de ressò̀ internacional. A més, hi haurà 25 expositors, entre els quals s’hi troben empreses com Enchainte, Blue Room Innovation, Fundació Nord, Brickken o Vottun, i s’oferiran experiències basades en la blockchain per entendre, de primera mà, el seu funcionament.

Un cop a la fira, es retornaran 5 euros de l’entrada (que costa 10 euros)als assistents en forma de ‘token’. Els podran utilitzar per comprar menjar i begudes al BxCat», va informar Salomó́. Així, volen oferir una experiència que ajudi a familiaritzar-se amb l'ús de moneders virtuals i criptomonedes.

Clau en la revolució digital

«Des de l’Ajuntament estem entusiasmats amb aquesta nova iniciativa del CBCat i absolutament compromesos que Girona sigui líder en la tecnologia blockchain», va dir ahir l’alcaldessa, Marta Madrenas, a la presentació oficial de la fira BxCat. La fira coincideix amb l’aposta de Girona per l’impuls del sector tecnològic, va afirmar Madrenas, que servirà per «atraure talent i aportar sinergies al territori».

Per la seva banda, el diputat de noves tecnologies a la Diputació de Girona, Jordi Xargay, va recordar que «la blockchain és una tecnologia que garanteix l’autenticitat de les transaccions i l’intercanvi d’informació sense una autoritat centralitzada, cosa que permet prescindir d’intermediaris». Per aquest motiu va apuntar que «pot ser una oportunitat per les petites i mitjanes empreses, i les administracions».

«És molt important ajudar el teixit català en aquests moments perquè es relacioni, perquè faci negoci i doni idees». «Aquesta fira segur que contribuirà a construir un vincle entre les empreses catalanes relacionades amb la tecnologia blockchain», va defensar el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. En paral·lel, Fàbrega també va definir la fira com «una porta d’entrada» perquè algunes empreses «es puguin plantejar obrir una nova àrea de negoci» per adoptar aquesta tecnologia.

El paper del CBCat

El Centre Blockchain de Catalunya, ubicat a Girona, promou l’adopció de la tecnologia blockchain a Catalunya. «Creiem que és una tecnologia possibilitadora de la transformació digital», va subratllar Salomó. En els seus 8 mesos d’existència del CBCat, destaca el projecte «Obrir Girona», una prova pilot que va permetre celebrar activitats com concerts o sopars en restaurants de forma segura, fent servir un passi que acreditava que els participants estaven lliures de virus. El passi es guardava en una aplicació basada en tecnologia blockchain.

D’aquella prova en va sortir la iniciativa «Obrir», que vol estendre el model a tot Catalunya. Salomó va aprofitar per demanar al govern català «que faci una segona mirada» al projecte, ja que possibilitaria «obrir de manera ordenada» tot i tenir una situació epidemiològica difícil.