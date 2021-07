Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir ahir al vespre tres persones més relacionades amb la plantació de marihuana desmantellada aquesta setmana a Quart.

El mas on hi havia la droga no era el primer cop que era utilitzada per cultius. De fet, els Mossos ja en tenien coneixement i al seu dia hi van haver d'actuar arran d'un incendi que s'hi havia produït per una altra plantació.

Els agents de la Unitat d'Investigació amb aquestes tres detencions i la realitzada el dia del dispositiu ja donen per tancat el cas. Tots els detinguts són homes de nacionalitat espanyola.

Les detencions d'aquest dimecres van ser tècniques i per tant, els arrestats hauran de declarar davant del jutge quan aquests els ho requereixi. Tots estan acusats d'un delicte contra la salut pública.

L'entrada i escorcoll de la casa es va realitzar aquest dilluns al matí i s'hi van localitzar més de 1.600 plantes repartides en set estances de la casa. Un mas que tenia la llum punxada per alimentar el cultiu i estava tot preparat per tenir-ne cura. Durant l'entrada al domicili, els Mossos van detenir un home pels fets. I aquest dimecres, els tres restants.