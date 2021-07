Una festa major sense música no és festa. Per això, el programa d’actes d’aquest any s’ha confeccionat amb una gran varietat de disciplines musicals per arribar al màxim nombre de públic. Salt presenta un programa musical de gran nivell amb la participació dels principals grups que formen part del panorama de les festes majors al llarg de l’any.

Un any més i aquest tampoc és una excepció l’espai de l’Era de Cal Cigarro es convertirà en un dels punts neuràlgics de la festa major amb una variada programació de concerts i actuacions musicals que inclou Judit Nedderman, Ítaca Band, Ciudad Jara, Koers o Pelukass. L’actuació de Neddermann és un dels plats forts de la programació. Si no hi ha canvis, la seva actuació s’ha programat per al dijous 22 de juliol, a les 10 de la nit, a l’espai de l’Era de Cal Cigarro. Serà una de les actuacions més destacades per a la primera jornada de la festa. La música de la festa major inclou també un espai habilitat al Mas Masó per on passaran diferents formacions musicals com Messengers, l’Escola la Privada o els Americanus.

Aquest grup precisament protagonitzarà la cantada d’havaneres que s’ha previst per a l’últim dia de la festa. Serà el dia 26, a 2/4 de 9 del vespre, i de ben segur que serà un dels actes més seguits. Durant els darrers anys, la tradicional cantada marinera ha estat un dels actes que ha atret a més públic.

D’altra banda, per l’Escola de les Deveses està previst que hi hagi també diferents actuacions musicals com Santa Salut, Bauma, Xic’s and Roll i Salam Grup. Tots els concerts s’hauran de portar a terme seguint, en tot moment, les restriccions i les normes sanitàries que hi hagi vigents. Abans que res es vol protegir la salut de les persones.