La pandèmia ha obligat a prendre algunes mesures per poder garantir la seguretat en determinats actes de la festa major. Això afecta, per exemple, l’assistència als concerts. L’Ajuntament de Salt s’ha adaptat en tot moment al que dicta la normativa sanitària i, per aquest motiu, ha anunciat que cal fer una reserva prèvia per assistir a determinats actes.

Segons el que s’ha establert, per assistir a un concert cal registrar-se a l’apartat que s’habilitat a la web de l’Ajuntament: https://entradas.codetickets.com/entradas/festa-major-de-salt-2021/salt/online. Cal tenir presents també diverses consideracions que s’han anunciat des de l’Ajuntament. Per exemple, cal assistir puntualment a l’esdeveniment i si s’arriba tard es perd el dret d’admissió. Tots els assistents han de tenir present que l’obertura de portes es realitzarà una hora abans de l’inici del concert. Cal seguir en tot moment les indicacions de l’organització, serà obligatori l’ús de la mascareta per als majors de 6 anys i tots els menors d’edat que ocupin una cadira necessitaran una entrada. A més, els grups hauran de ser d’un màxim de 6 persones, amb mínim un adult i un nen o nena. Totes les normes es poden consultar a l’apartat de la festa major de la web municipal.