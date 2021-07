L’actor Toni Albà immers en el personatge del rei emèrit Joan Carles serà l’encarregat d’obrir oficialment els actes de la festa major d’aquest any. Serà el dijous 22 de juliol, a les 9 del vespre, des del balcó de l’ajuntament de Salt. Des d’allà està previst que Albà faci el seu discurs inaugural. Prèviament, aproximadament una hora abans, tindrà lloc la cercavila amb la participació dels Amics dels Gegants de Salt. El seu recorregut acabarà a la plaça Lluís Companys davant de l’edifici de l’ajuntament, des d’on es farà el pregó.

A partir d’aquest moment s’iniciaran la cinquantena d’activitats que hi ha previstes i cal destacar que bona part dels actes són amb aforament limitat i cal realitzar una inscripció prèvia a www.viladesalt.cat i també hi ha la possibilitat de dur-ho a terme de forma presencial a l’Oficina de Promoció de la Ciutat (carrer Major, 164), els dilluns i divendres de juliol, de 10 a 13 hores. La reserva prèvia s’haurà d’haver fet a partir del dilluns 12 de juliol, segons va anunciar l’Ajuntament en el seu moment. La programació inclou una cinquantena d’actes que es desenvoluparan seguint els criteris d’aforament i sanitaris vigents. Bona part de les activitats es desenvoluparan amb aforament limitat i caldrà inscripció prèvia.

El dia de presentació dels actes, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas va manifestar que s’havia escollit l’actor Toni Albà per fer el pregó per donar un toc d’humor després d’un any molt difícil per culpa de la pandèmia. De ben segur que Albà i el seu rei emèrit arrancaran els somriures de molts dels assistents al seu pregó.

Toni Albà fent el seu personatge reial ha protagonitzat l’inici de moltes festes majors a diferents punts de Catalunya. A banda de la seva faceta com a actor i actor de teatre amb diferents espectacles, Albà també dona vida a diferents personatges i gags a la televisió. Ha col·laborat en diferents programes de cadenes de televisió i, des del 2006, ha interpretat personatges com el rei Joan Carles, Carod-Rovira i el papa Benet XVI al programa Polònia (TV3).

D’altra banda, el dia de presentació dels actes des de l’Ajuntament es va insistir en la necessitat de formalitzar la inscripció per poder participar en les activitats. En aquest sentit, la regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, va explicar que totes les activitats requeriran inscripció prèvia i que aquests tràmits es podien fer tant de forma presencial a les oficines municipals com a través de la web. «Tornen les festes majors, potser amb timidesa, però tornen», va celebrar Heras el dia que es va presentar el cartell i el programa d’actes.

Des de la web de l’Ajuntament de Salt s’ha informat que «després del parèntesi de l’any passat, enguany es reprèn l’activitat amb una programació que inclou una cinquantena d’actes que es desenvoluparan seguint els criteris d’aforament i sanitaris que hi hagi vigents per tal d’evitar contagis per covid-19».