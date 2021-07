Un incendi a la zona del Pla dels Socs, situat a les Deveses de Salt, va cremar ahir una barraca i 7.800 m2, segons càlculs dels Agents Rurals. Els Bombers van rebre l’avís del foc a les 15.21h i van enviar a la zona set dotacions terrestres i dues d’aèries, que a un quart de cinc ja havien tancat l’anell al voltant del foc. Per tant, havien aconseguit perimetrar-lo. Els dos mitjans aeris es van retirar, mentre que les dotacions terrestres van seguir treballant sobre el terreny per acabar de rematar l’incendi. Fonts de Bombers van explicar que a les 18 h es va donar el servei per finalitzat, tot i que alguna dotació es va quedar a revisar la zona i per acabar d’extingir-lo. El foc va començar en una zona de canyes i matolls i, en estendre’s, va acabar afectant una barraca.