Les piscines municipals de Girona van camí de recuperar els nivells d’activitat previs a la pandèmia. En només sis mesos, les instal·lacions de Palau, Can Gibert i la Devesa ja superen els ingressos de tot l’any passat i aviat igualaran el número d’usos d’abonats. La xifra total d’abonats a les piscines municipals de la ciutat era de 8.731, a dia 15 de juliol.

Els ingressos han pujat aquest 2021 en comparació amb el 2020. En el que portem d’any, les piscines municipals de Girona han recaptat 546.895,70€, una diferència de 7.251,60€ respecte a tot l’any passat (539.629,60€). Aquest increment s’explica per les devolucions de 30.275,18€ de quotes d’abonats que es van retornar el 2020 per culpa del tancament de les piscines, obligat per les restriccions de la COVID-19. A més, l’augment de la pràctica d’esports a l’aire lliure ha provocat que enguany s’incrementi l’import total ingressat a través d’abonaments o entrades puntuals de tennis i pàdel. En els propers mesos es veurà si les piscines aconsegueixen atrapar els 852.444,21€ d’ingressos de l’any 2019.

Pel que fa als usos dels abonats, encara no superen els de l’any passat, però tot apunta que els 61.064 dels primers sis mesos del 2021, al desembre acabaran sobrepassant els 73.961 de tot l’any 2020. El que sembla més complicat és igualar els 156.959 del 2019. Cal tenir present que durant l’any 2020 es van haver de tancar les instal·lacions en dues ocasions. La primera, durant tres mesos amb l’esclat de la pandèmia. La segona, mig mes, a la tardor.

Aquest 2021, tot i les restriccions, progressivament s’ha anat incrementant l’aforament de les piscines i, combinat amb l’augment de confiança de la ciutadania, ha permès elevar el nivell d’usos dels abonats.

Malgrat la pandèmia, les dades d’aquest inici d’any s’acosten i, fins i tot, milloren les dades del principi del 2020 abans de l’arribada del coronavirus. El gener de l’any passat, les piscines gironines van rebre 6.913 usos, que el mateix mes d’enguany han estat 7.522. Al febrer, el números són pràcticament els mateixos amb pandèmia que sense. El segon mes de 2020, es van registrar 8.277 usos, per 8.210 del mateix període de 2021, un decreixement gairebé insignificant.

Les dades d’entre el 25 de juny al 7 de juliol a la piscina de la Devesa exemplifiquen la recuperació. En aquest període del 2020, hi va haver un total de 2.922 usos d’abonats, mentre que enguany n’han estat 5.651, un 48% més. La situació és similar amb la venda d’entrades puntuals. En els mateixos dies de 2020, es van ingressar 1.750€, que el 2021 es van convertir en 3.172€, un augment del 45%.