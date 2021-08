Els casals municipals d'estiu de Girona tanquen el juliol havent-se detectat tan sols 30 casos positius de covid-19 entre els més de 2.850 infants, joves i monitors que hi han pres part. El vicealcalde Quim Ayats subratlla que els protocols per prevenir infeccions han estat efectius perquè "no hi ha hagut contagis significatius" i, en la majoria de casos, "s'han produït fora dels casals". Dels 30 casos positius, 22 han estat d'infants i joves, i els vuit restants, de membres de l'equip directiu i monitors. Aquest juliol, l'Ajuntament de Girona ha organitzat 36 casals, i gairebé se n'han omplert totes les places (de les 2.585 ofertes, hi ha hagut 2.556 inscripcions efectives). A l'agost, se'n fan set més (que compten amb 476 inscrits).

Durant el juliol més de 2.550 joves i infants han participat als 36 casals d'estiu organitzats per l'Ajuntament de Girona, que compten amb la col·laboració de 22 entitats. Els casals s'han fet seguint els protocols establerts pel Procicat i intentant seguir "la màxima normalitat possible", com precisa el consistori.

De les 2.585 places ofertes per donar cobertura als diferents barris de la ciutat, hi ha hagut 2.556 inscripcions efectives. Els casals s'han fet en 21 escoles, cinc equipaments esportius i nou centres cívics de Girona.

Pel que fa a tipologies, divuit casals han estat de lleure; cinc més, esportius; nou, artístics; dos, formatius i els dos últims, d'educació especial. "Els casals han comptat amb una gran diversitat d'activitats, amb sortides, gimcanes, jocs tradicionals i esportius, tallers i manualitats, o activitats artístiques, musicals i culturals, entre altres", explica l'Ajuntament. A més a més, els infants i joves també han pogut participar en set activitats addicionals (com la Mobile Week Girona, tallers de reciclatge o activitats específiques dels centres cívics).

Al llarg del mes, s'han detectat tan sols 30 casos positius de covid-19 entre els infants i els monitors dels casals, que han obligat a confinar els respectius grups de convivència. D'aquests casos, 22 eren infants i joves (sobre 2.556 inscrits) i els vuit restants, membres de l'equip directiu i monitoris (sobre un total de 300).

"Sense contagis significatius"

"Valorem positivament la gestió que s'ha fet dels diferents casals municipals, que ha permès que es fessin amb certa normalitat", ha explicat el vicealcalde Quim Ayats. "No hi ha hagut contagis significatius de covid-19 i, en la majoria de casos, s'han produït fora dels casals", ha assegurat el vicealcalde, que també ha agraït "l'esforç" dels diferents equips directius, les entitats i les famílies "tenint en compte l'any complicat i excepcional que estem vivint".

Durant aquest agost es fan set casals més (tres de lleure, dos de temàtica naturalista, un d'esportiu i un setè de formatiu). Es fan en cinc escoles, un centre cívic i un equipament esportiu. Hi ha 476 infants i joves inscrits.

"El juliol ha anat molt bé, i esperem que a l'agost els infants i joves puguin gaudir també de les diferents activitats de lleure educatiu, esportives, culturals i artístiques que es faran en els casals", ha dit el regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran. El regidor espera que les activitats d'agost es puguin fer "amb la màxima normalitat possible". Per acabar, Bertran ha recordat que des de l'Ajuntament, per facilitar l'accés als casals, aquest 2021 es va decidir "mantenir la reducció del 25% del preu a totes les famílies participants, per tal de facilitar l'accessibilitat als casals".