El principal grup a l’oposició al consistori gironí ha criticat que l’any passat no es gastessin els diners en promoció econòmica previstos al pressupost que aquesta mateixa formació va pactar amb el govern. Des de Guanyem Girona han indicat que les principals partides en aquest camp, la de foment de l’activitat econòmica i el programa Aixequem Persianes, “no es van mobilitzar en un moment de màxima necessitat”.

En concret, Guanyem assegura que el govern gironí va executar menys de la meitat dels diners previstos per fomentar l’activitat econòmica, 126.000 € de 265.000 €, i només un 23%, 7.000 € de 30.000 €, del programa dedicat a incentivar l’obertura de locals comercials i la dinamització econòmica dels barris. La formació denuncia que els diners que no es van dedicar a promoció econòmica s’han destinat a pagar despeses corrents per a l’any 2021 en una situació que Guanyem subratlla que és conseqüència de la manca de pressupost per enguany.

Xevi Montoya, regidor de la formació municipalista, s’ha mostrat crític amb aquest fet i ha assenyalat que “Girona no es pot permetre deixar d’invertir diners en promoció econòmica quan la ciutat més ho necessita”. Per al regidor, la reactivació comercial i econòmica ha de ser un dels objectius principals del consistori gironí en l’etapa postpandèmica. “No tenir uns comptes adaptats a la situació crítica que viu la ciutat ha comportat que 150.000 €, que s’haurien d’invertir en ajudar petits emprenedors a tirar endavant els seus projectes a Girona o a ajudar el comerç ja existent, s’hagin acabat gastant per coses del dia a dia”.

Un estudi publicat aquesta setmana per PIMEcomerç destacava que el 34% dels comerços catalans es trobava en una mala o molt mala situació i que més de la meitat, el 57% no havia rebut cap tipus d’ajuda econòmica.

Així mateix, el regidor de Guanyem ha repetit un exercici que ja va fer l’any passat: comptar el nombre de locals buits des del Pont de Pedra resseguint la Rambla, Argenteria, Ballesteries, Cort Reial i el Carrer de la Barca. En aquesta ocasió, Montoya ha comptat 50 locals amb les persianes abaixades pels 52 que va anotar l’any passat.

Per a Montoya, això contrasta amb el “triomfalisme” del govern Madrenas davant la situació social i econòmica i assegura que “Girona encara és molt lluny de la recuperació que desitgem”. “Malauradament perdre aquests diners per a la dinamització econòmica no fa més que retardar el rellançament de la ciutat”, ha reblat el regidor de Guanyem.

Preocupació per l’atur

D’altra banda, Guanyem Girona també s’ha mostrat preocupat per l’augment de l’atur a la ciutat i la “passivitat a l’hora d’executar programes de desocupació municipals”. Actualment, Girona té 6.373 persones en situació d’atur. Montoya ha assenyalat que de l’estat de comptes del 2020 només es van executar 12.000 € dels 69.000 € del Pla Actua per combatre l’atur juvenil, deixant el 83% de la partida sense utilitzar.

En la mateixa línia, en un altre programa per fer front a la desocupació, en aquest cas a la de llarga durada, només es van gastar 60.000€ dels 237.000€ previstos, un quarta part del pressupost. Les subvencions rebudes per a programes de desocupació s’han hagut de retornar a la Generalitat.

Per acabar, Montoya ha lamentat la gestió “ineficient a l’hora de gestionar les partides més importants per assegurar l’equitat social i per incentivar la dinamització econòmica de la nostra ciutat”.