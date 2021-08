El desenllaç definitiu del trasllat de l’Arxiu Històric de Girona (l’antic Provincial) als terrenys que té reservats a Fontajau, on ara hi ha un aparcament no regulat davant del König, fa més d’una dècada que s’arrossega, però, mentre continuen les converses entre els tècnics de l’Ajuntament i del Ministeri d’Educació per redactar el conveni que ho ha de fer possible un cop embastat l’acord polític, el grup municipal del PSC ha obert un altre meló: què fer amb l’antic convent de Sant Josep en ple Barri Vell que, en un futur, deixarà lliure l’Arxiu Històric. En un decàleg de punts per a la «reactivació de Girona» els socialistes proposen que l’Arxiu Municipal vagi a Sant Josep per així deixar més espai al Museu d’Història amb què actualment comparteix espai. Una idea que, a parer, del vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, és «començar la casa per la teulada». Ayats reconeix el consens perquè la cessió de Sant Josep, per part del Ministeri d’Educació a l’Ajuntament, sigui part de la compensació pels terrenys de Fontajau, però també recorda que l’antic convent necessitarà reformes sigui quin sigui el seu futur i que «tothom és conscient que la inversió a fer per remodelar Sant Josep és immensa».

Traslladar l’Arxiu Municipal a l’edifici que ara ocupa l’Arxiu Històric és la proposta del PSC perquè, en paraules de la seva portaveu Sílvia Paneque, «per un costat es dignificaria l’Arxiu Municipal i que el Museu d’Història pugui ocupar completament l’edifici que actualment comparteixen perquè el museu sempre ha estat pendent de l’arxiu per fer la seva reforma i reorganització; pensem que és com un dòmino amb l’Arxiu Provincial a Fontajau, l’Arxiu Municipal amb Sant Josep i més espai per al Museu d’Història». Un dòmino que, a criteri d’Ayats, és «com començar una casa per teulada, perquè encara que és cert que hi ha la voluntat política pel trasllat de l’arxiu a Fontajau, el conveni encara s’està treballant a nivell tècnic i jurídic».

L’antic convent de Sant Josep, situa a la plaça del mateix molt a prop de la seu de la Diputació, és un gran edifici al cor del Barri Vell que, un cop buit, pot tenir molts usos tant culturals com socials. El PSC ha posat ara sobre la taula que aculli l’Arxiu Municipal, però, per exemple, la mateixa l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell té en el punt de mira una sèrie d’edificis d’equipament com és Sant Josep per tenir veu en la decisió sobre els seus futurs usos dins del procés participatiu nascut als pressupostos del 2018. En qualsevol cas, com recorda Quim Ayats, «tothom és conscient que la inversió a fer a Sant Josep és immensa». Tant perquè acollir l’Arxiu Municipal com per a qualsevol altre ús.