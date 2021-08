L’Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres per ampliar la vorera del passeig de Ramon Berenguer II, conegut popularment com «la rambleta», al barri de Sant Narcís. El tram de vorera que s’eixamplarà és el de davant de l’Escola Àgora, des del punt on s’estreny fins a la rotonda del riu Güell.

Precisament, aquesta era una de les peticions de l’Associació de Famílies (AFA) de l’Àgora en el marc de la Revolta Escolar. Les famílies denunciaven que no tenien prou espai per recollir la canalla i que, a més, la mida de la vorera no permetia mantenir la distància de seguretat marcada per la pandèmia de la covid-19.

Per aquest motiu, a principis d’aquest curs, es van col·locar unes pilones de formigó provisionals, pintades de blau i unides amb cintes, per ampliar l’espai per a vianants que envolta l’escola. Les obres permetran retirar-les i delimitar aquest espai amb la nova vorera.

L’actuació, que s’ha de completar amb un període màxim de tres mesos, tindrà un cost de 58.715,04 € amb IVA. Girona l’ha adjudicat a l’empresa Girodservices S.L., d’entre sis candidatures.

L’ampliació de la vorera és una petita victòria de l’Escola Àgora per aconseguir un entorn més segur i saludable. A la llarga, vol aconseguir que es prohibeixi la circulació de vehicles a la zona i es converteixi en un espai reservat als vianants. La reclamació en aquesta línia es va intensificar a finals de maig, quan un vehicle va atropellar una nena de P4 que va creuar sense mirar. En aquell moment, la portaveu de l’AFA, Susanna Turon, va dir: «Demanem que es trobin vies alternatives de pas per protegir l’escola».

Al setembre, torna la Revolta

La Revolta Escolar és la «protesta» festiva que han fet vuit centres de primària de la ciutat un divendres al mes durant el curs. Precisament, va ser l’Àgora qui va començar la iniciativa el mes de març d’aquest 2021. Les escoles preveuen reprendre el moviment al setembre i que s’hi sumin més centres.