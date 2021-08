L’Ajuntament de Celrà comença aquest dilluns, dia 30 d’agost, la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre el teulat de l’escola pública L’Aulet. Concretament, se n’hi posaran 132. Aquesta actuació, que està previst que s’acabi en una setmana per permetre que el curs comenci amb les plaques ja col·locades, servirà perquè l’escola es pugui generar l’electricitat. La llar d’infants municipal adjacent, Trapelles, també en farà ús.

Segons s’ha calculat, el centre generarà 51.526 kW anuals. D’aquests, està previst que 27.672 kW s’utilitzin per autoconsum i la resta, s’enviïn a la xarxa elèctrica.

Aquesta no és l’única actuació que s’ha fet a Celrà per apostar pel canvi cap al consum d’energies renovables. «Fa quatre anys que treballem per abastir-nos d’energia més neta i per reduir el consum de la xarxa», explica el primer tinent d’alcalde, Pitu Bartis. En aquesta línia, l’ajuntament n’ha instal·lat a dos equipaments municipals, l’Ateneu i la potabilitzadora, i està pendent de fer-ho també a la piscina municipal i al Centre Cultural.