La CUP ha ocupat aquest dijous al matí una oficina d'Endesa a Girona, situada al carrer riu Güell, com a protesta per l'augment del cost de la llum. El diputat de la CUP Dani Cornellà, alcaldesses i regidores de la formació han participat en l'acció, que ha aturat l'activitat de l'oficina mentre ha durat la protesta. En un comunicat, Cornellà ha denunciat que 20 anys després del procés de liberalització de les elèctriques a l'estat Espanyol i a la Unió Europea el preu de la llum ha augmentat més d'un 100% , mentre que el salari mitjà ho ha fet només un 20%.

🤜 Hem ocupat un punt #Endesa fins que han tancat! Que s'escampi la revolta pel país, l'electricitat és un dret i no un negoci! #EnsRoben https://t.co/EMkYSbtsRy — Dani Cornellà #SomMésDe3000 (@danicornella) 16 de septiembre de 2021

La CUP critica que en el darrer hivern el cost de la llum va encarir-se un 27% mentre la pobresa energètica ha anat en augment arreu del país i que l'actual escalada de preus està assolint màxims històrics en el cost, arribant a superar els 140 euros el megawatt hora.

Cornellà ha denunciat que "mentre les grans empreses elèctriques noderixen els seus consells d'administració amb àntics càrrecs polítics, obtenen grans beneficis econòmics". També afegeix que Endesa aquest darrer any 2020 ha obtingut 1.500 milions d'euros i Iberdrola 3.600 i els sous dels grans directius, com per exemple el conseller delegat d'Endesa, són 230 vegades el que guanya un treballador amb el salari mitjà. "Les famílies veuen com augmenta els seu empobriment i han d'assumir un cost desmesurat per un dret bàsic en mans d'empreses que els ofereixen un servei molt deficient, en barris sencers d'aquesta ciutat i d'altres, o en zones concretes del país que a la mínima es veuen privades de llum", ha criticat el diputat.

Endesa aquest darrer any 2020 ha obtingut 1.500 milions d'euros i Iberdrola 3.600 milions

Dani Cornellà considera "insuficients i temporals" les mesures que ha pres el govern de l'estat per rebaixar un 22% del cost de les factures perquè considera que cal "d'una vegada per totes acabar amb els beneficis milionaris de les energètiques" amb mesures que no s'apliquin només durant uns mesos i no vagin "al fons de la problemàtica": "L'accés als subministraments bàsics és un dret que s'ha de garantir i al que tothom hi ha de poder accedir".

"L'electricitat no pot ser objecte d'especulació, no pot ser que el 90% del sistema elèctric estigui controlat per aquestes empreses energètiques i s'enriqueixin amb l'empobriment de la majoria de la població", ha dit el diputat.

La CUP creu que cal assolir la plena sobirania energètica i reclama com a primer pas crear una energètica pública i aprofitar la transició energètica per planificar les renovables tal i com preveu la Llei Catalana del Canvi Climàtic. "Per això és urgent i necessari capgirar el model, la generació, el transport i distribució de l'electricitat han de ser públiques, transparents i democràtiques per acabar amb la pobresa energètica i establir uns preus justos i sota control públic", ha conclòs.