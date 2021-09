Els quatre regidors d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Girona han fet balanç del primer any formant part del govern municipal amb Junts per Catalunya. Un any en què el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha defensat la tasca del seu grup al voltant de tres objectius: desencallar i impulsar projectes pendents, establir les bases per la Girona del futur, i posar els barris i la ciutadania al centre de les polítiques municipals.

«Una feina que ja vam fer des de l’oposició», aclareix Ayats, però justifica que van preferir «sumar esforços» i entrar a l’executiu, encara que «segurament no era l’opció més còmoda, tot el contrari», ha subratllat. De fet, cal tenir en compte que la suma dels dos grups municipals no els permet governar amb majoria. El vicealcalde també ha remarcat els «reptes immensos» que ja sabien que vindrien quan van entrar al govern, aleshores ja havia irromput la pandèmia de covid-19.

«Projectes desencallats»

Ayats ha volgut apuntar a un seguit d’exemples de projectes que han contribuït a impulsar amb la seva entrada al govern municipal, especialment a les àrees de què són responsables els regidors republicans (Cultura, Habitatge, Educació, Esports, Joventut i Ciutadania). Així, ha destacat el trasllat de les caravanes dels firaires de les Fires de Sant Narcís per treure’ls del parc protegit de la Devesa, i trobar-los un pàrquing alternatiu a La Copa i a Domeny; el pla de xoc d’inversions a les escoles; la inauguració del nou edifici del Modern, del qual ara s’ha d’iniciar la segona fase d’obres; o els avenços en el projecte de ponts sobre l’Onyar, entre altres iniciatives.

«La voluntat és no deixar ningú enrere», ha afirmat Ayats. En aquesta línia, ha apuntat a les polítiques impulsades des de les àrees d’Educació i d’Habitatge. D’Educació, el vicealcalde ha subratllat les accions de reforç contra l’absentisme i la nova zonificació escolar per combatre la segregació. En l’àmbit de l’Habitatge, Ayats ha parlat d’una «aposta clara» tant a curt com a llarg termini per fer front a l’emergència habitacional, destacant la nova promoció per construir 105 habitatges de protecció oficial a Domeny.

«Hem portat la cultura als barris», ha remarcat també el vicealcalde republicà Quim Ayats, que posa d’exemples la rebuda dels Reis d’Orient amb diferents accions presencials a tots els barris, i l’ampliació de la programació del Fitag o l’Escènit en altres zones de la ciutat.

Més neteja i seguretat

De cara al nou curs polític, els republicans defensen la voluntat de seguir treballant en la mateixa direcció, seguint amb els compromisos adoptats fa un any, i adaptant la gestió en els efectes de la pandèmia. «Som conscients que hem d’augmentar recursos en neteja o seguretat, també hi treballarem intensament», ha afegit Quim Ayats.

Trobar consensos

El vicealcalde ha afirmat que des d’Esquerra no tenen per objectiu marcar un perfil propi respecte dels seus socis de govern, sinó que «la nostra voluntat és ser útils». I malgrat les diferències amb JxCat, Ayats ha volgut destacar la possibilitat de trobar punts d’acord per tirar projectes endavant.

«Estem en un moment que ens obliga a arribar acords», ha dit Ayats. En aquest sentit, també ha expressat que estan «disposats a sumar amb tothom», referint-se sobretot a futurs acords amb els grups municipals a l’oposició, com serà el dels pressupostos per a 2022.