Més inestabilitat dins el grup municipal de Ciutadans. Després que el passat mes de juliol la formació taronja obrís un expedient disciplinari al seu portaveu a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, i el suspengués de militància de forma cautelar, ara Pamplona ha iniciat les tramitacions per a expulsar l’altra membre del grup municipal al consistori gironí, la regidora Míriam Pujola.

En un comunicat a data d’ahir, s’exposava que el grup - format per Pamplona i Pujola - havia «acordat» expulsar la regidora per «la nul·la disposició de col·laboració de bona fe de la regidora», per «deixar d’atendre els compromisos amb el grup municipal», tenir «una actitud hostil, no comunicativa amb el grup i el seu portaveu» i «trencar reiteradament - en els últims plens municipals - la disciplina de vot marcada pel grup», entre altres motius.

Pamplona, que segueix sent portaveu, explica que la nit de dijous va enviar la notificació a l’Ajuntament perquè Pujola deixi de formar part del grup municipal de Cs, i passi així a tenir la condició de regidora no adscrita.

«No en tenim constància

Per la seva banda, però, Míriam Pujola afirma que des de Ciutadans «no tenim cap constància que això s’hagi produït», i que per tant, aquest moviment del portaveu no tindria cap efecte. En qualsevol cas, la regidora afirma que seria un «moviment invàlid», pel fet que Pamplona es troba enmig d’un procediment disciplinari dins el partit.

Expedient obert

Aquest procediment contra Pamplona dins de Ciutadans va començar al mes de juliol. En un comunicat, la formació taronja acusava Pamplona d’una «contínua vulneració del reglament intern de la formació», que va dur la Comissió de Règim Disciplinari de Ciutadans a començar aquest procés. Des d’aleshores, des del partit han suspès Pamplona d’afiliació «a tots els efectes». Llavors afirmaven que «se l’expulsarà de forma imminent», tot i que per ara no hi ha hagut avenços en aquest sentit.

Per la seva banda, Pamplona afirma que va presentar al·legacions a l’expedient, així com un recurs al comitè de garanties estatutàries del partit. En cap dels dos casos, n’ha obtingut resposta, explica.