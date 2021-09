La Catosfera 2021, el cicle de debats al voltant d'internet i la comunicació a Catalunya, posa el focus en les notícies falses (les conegudes com a 'fake news'), les xarxes com a model de negoci o el SEO. Les jornades es faran del 14 al 16 d'octubre a Girona i per primer cop s'obren a altres espais de la ciutat a part de l'Auditori Josep Irla. També es podran seguir en línia. Entre d'altres s'hi reflexionarà sobre la necessitat de tenir un ecosistema digital consolidat i rigorós amb la informació, s'analitzarà la figura de l'influencer o es valorarà l'àudio com a format comunicatiu que cada cop té més pes. Periodistes com Enric Borràs, Ferran Casas i Alba Tobella o les influencers Marta Puig i Sònia Carmona són alguns dels ponents.

El cicle de debats, tallers i jornades organitzat per l'Associació Catosfera i l'Ajuntament de Girona arriba aquest 2021 a la tretzena edició. Se celebrarà del 14 al 16 d'octubre i ja hi ha inscripcions obertes. El programa, que inclou activitats per a tots els públics, posarà el focus en àmbits com les notícies falses, les xarxes com a model de negoci o el SEO. Aquesta edició engegarà el dijous al matí amb activitats a adolescents. Començarà amb un taller de la Fundació.cat impartit pel creador de contingut Albert Roig on els joves de diferents instituts de Girona podran convertir-se en experts digitals. Seguirà amb l'enregistrament des de l'Auditori Josep Irla del programa Adolescents XL de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell, Marta Montaner, Juliana Canet i Joan Grivé.

Durant la tarda hi haurà la taula rodona 'I tu, com t'informes? L'impacte de les fake news' on Carlos Baraibar, responsable de 'Fets o fakes' de Catalunya Ràdio; Alba Tobella, codirectora de Verificat.cat; Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes i cap d'informatius de RAC1 i Enric Borràs, periodista del Diari ARA i president del Grup Barnils, en una conversa moderada pel subdirector de Nació Digital, Ferran Casas, parlaran de les fake news i la influència que han pogut tenir en les percepcions de la societat davant de la crisi sanitària de la covid-19.

Divendres al matí, la Catosfera també presenta una proposta focalitzada en els adolescents. En aquest cas, el dia començarà amb el taller 'It from beat', una sessió de cocreació d'un tema musical interactiu impartida per Josep M. Ganyet, CEO de Mortensen, Quico Domingo, soci de Mortensen, i l'enginyer, músic i productor Pol Martínez. Al taller el seguirà l'emissió en directe del programa Popap de Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. La tarda engegarà amb la inauguració institucional de la Catosfera per part de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el director de la Catosfera, Joan Camp. L'acte anirà seguit per la taula rodona 'Jo sóc influencer. Guanyar-se la vida a través de les xarxes socials' on les influencers Marta Puig (Lyona Ivanova), Sònia Carmona (La Foodlovers) i Ariadna Padilla (Its Love Tourism) parlaran, en una conversa moderada per la periodista Mariola Dinarès, sobre la seva professió, les dificultats de treballar a Internet i la relació que mantenen amb les xarxes socials.

Posicionament web

Per acabar, dissabte al matí s'ha programat una proposta més especialitzada sobre posicionament web: el SEO Day. Un conjunt de xerrades per aprendre estratègies de posicionament SEO conduïdes per l'equip de Doble SEO, Xevi Sañé i Eva Olivares, i que comptaran amb la participació de professionals com Fran Murillo; Clara Soteras, encarregada del SEO a BTV; Jordi Ordóñez, especialista en SEO d'Amazon; Álvaro Peña, d'iSocialweb i Gisela Bravo, de NoCode. Aquest any, a diferència de les edicions anteriors, la Catosfera no només se celebrarà a l'Auditori Josep Irla. També s'estendrà a altres espais de la ciutat. La programació completa es farà pública en els dies vinents. Mentrestant, ja s'han obert les inscripcions per a totes les activitats que es faran des de l'Auditori Josep Irla. Totes les activitats són gratuïtes, però per accedir-hi cal inscriure's.