El PSC de Salt reclama la creació d'una nova comissaria de la Policia Local i que se situï al centre de la vila. Els socialistes consideren que això permetrà donar una cobertura policial "més ràpida i sòlida" en aquesta zona.

El portaveu del PSC de Salt, Joan Martín, considera "adequada" l’actual ubicació de la Policia Municipal, que és conjunta amb els Mossos d’Esquadra, al carrer del Pla de Salt, proper a l’Espai Gironès. Martín insisteix, però, en la necessitat d'una nova comissaria més cèntrica, "on hi ha una concentració d’habitatges molt important". Això fa que "allà se situen sovint els problemes de convivència i seguretat".

Martín ha afegit que els socialistes saltencs estan disposats a parlar amb el govern (ERC i JxSalt) per fer possible el nou equipament. “El govern sap que el PSC hi serà per fer possible que un dia hi hagi tolerància zero a Salt, tant davant l’incivisme de qualsevol ciutadà, com sobretot amb la delinqüència”, ha afirmat. En aquest sentit, el portaveu ha recordat el compromís adquirit pel govern en els acords de governabilitat i pressupostos de l’anterior mandat. I no descarta començar diferents iniciatives per reclamar i exigir que es faci.

Més enllà de la presència policial

Martín ha defensat que Salt hauria hagut de fer un esforç més important en seguretat els últims anys. En aquesta línia, considera que la presència policial no és l'única mesura necessària. “És fonamental implantar un ventall ampli de mesures, com fer campanyes en favor del civisme i reforçar el servei d’educadors de carrer. Insisteixo, a la vegada, que l’augment de seguretat resulta imprescindible”, ha afirmat.

El portaveu dels socialistes valora que els educadors de carrer “són essencials per aconseguir canvis d’actitud i per poder fer una tasca preventiva i actuar sobre les conductes incíviques”. “No obstant això, aquesta només és una part de la feina i també és molt necessària la presència policial perquè dona seguretat als veïns, facilita la rapidesa de les actuacions quan és necessari i també perquè incideix en la dissuasió pel que fa a la comissió de delictes”, ha afegit.

Martín ha assenyalat també que és important tant actuar en les situacions que es produeixen als carrers com en la prevenció de delictes, com ara els robatoris a domicilis, una prevenció per a la qual la presència constant de policia al carrer és molt important.