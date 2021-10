L’AMPA de l’escola Migdia reclama més seguretat en l’accés d’Infantil, habilitat per les mesures covid, al carrer Migdia, on un «new jersey» separa la porta del trànsit. El curs passat van tenir dos incidents, diu la vicepresidenta de l’AMPA, Anna Hereu. Demanen una tanca o agents cívics per ordenar l’espai.