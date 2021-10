Girona ha reposat avui una dels populars 'lletres toves' de l’escultura 'a, b, c, q', obra de Francesc Torres Monsó. Havia quedat malmesa accidentalment el passat 30 de juny, durant la neteja dels vidres de la Delegació del Govern. Els treballs per descarregar i instal·lar la peça s'han fet amb un camió-grua. Han començat a quarts de deu del matí i han durat unes dues hores.

Al voltant del migdia, la lletra C ja tornava a ser a lloc. De moment, però, s’ha protegit amb tanques i cinta, perquè la brigada municipal ha de pintar-la altra vegada de color groc (com a mínim, amb dues capes). Pel que fa a la lletra B, que també va quedar malmesa parcialment, els treballs de reparació s'han fet in situ, sense necessitat de retirar l'escultura.

El consistori preveu que per Fires tots els treballs hagin acabat. La reparació ha costat 2.256,65 euros (IVA inclòs) i el procediment s'ha tramitat a través d’una reclamació via assegurança de l’empresa de neteja responsable de l’accident.

"Des de l’Ajuntament vam actuar amb celeritat des del primer moment per tirar endavant la reparació del conjunt artístic de les 'lletres toves', que són una de les escultures més conegudes de Girona", ha dit Quim Ayats. "Avui en dia, la popular 'a,b,c,q' és una escultura pública, visitable, viva i utilitzada per tots els infants que hi passen per davant", ha afirmat Ayats.

La primera escultura

Les lletres de ferro pintades de color taronja, blau, groc i vermell es van elaborar amb motiu de l'Any Internacional del Nen amb la col·laboració de la Banca Mas Sardà. Van ser la primera escultura que es va posar al carrer per iniciativa de l'Ajuntament democràtic, dins la Campanya d'Escultures al Carrer del 1980.

En principi, les lletres havien de ser les quatre primeres lletres de l'abecedari, però en el moment de fer la maqueta de la lletra D, aquesta va quedar girada i, accidentalment, es va convertir en una Q (cosa que va donar un nou joc a l'escultura). Amb les 'lletres toves', Torres Monsó va retre homenatge a les lletres i colors de Joan Miró.

L'escola Eiximenis de Girona utilitza les 'lletres toves' com a procés d'aprenentatge i mètode pedagògic a infantil. A través de les lletres, l’alumnat treballa el volum i els colors, i coneix també l'obra i la figura de Torres Monsó. Per altra banda, l’escultura està apadrinada per l’escola Dalmau Carles, per l’institut Santa Eugènia i per ACEFIR, en el marc del projecte 'Apadrinem Escultures'.