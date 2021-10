La Catosfera 2021, el cicle de debat, tallers i xerrades al voltant d'internet i la comunicació a Catalunya, s'amplia a altres espais de la ciutat de Girona i ja no només farà actes a l'auditori Josep Irla, com era habitual. Per això i paral•lelament a les activitats que es faran en aquest punt divendres 15 d'octubre, se'n faran d'altres dirigides al teixit empresarial al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. La programació del Parc de la UdG està emmarcada dins de la Catosfera.tech, un espai dedicat a les tendències i la innovació tecnològica.

La jornada començarà a l'auditori de Edifici Narcís Monturiol a dos quarts d'onze amb la taula rodona 'La Catalunya digital: on som i cap a on anem', on participaran el president de la Fundació .cat, Genís Roca, i la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany, en una conversa moderada per Anna Albar, directora del Parc UdG, i presentada per Joan Camp, director de la Catosfera.

Un cop finalitzada la taula rodona, els assistents compartiran un esmorzar-networking amb la voluntat de generar un espai d'intercanvi de coneixement. Totes dues activitats estan obertes al públic en general i els interessats es poden inscriure a través del web de les jornades. Després, es farà una passejada institucional i la visita d'algunes de les empreses allotjades al Parc UdG, on hi participaran Roca, Barbany i Camp. La visita la guiaran la directora del Parc UdG, Anna Albar, i el vicerector de la UdG, José Antonio Donaire.

La Catosfera se celebrarà del 14 al 16 d'octubre a Girona. La 13a edició de les jornades posarà el focus en les notícies falses (les conegudes com a 'fake news'), les xarxes com a model de negoci o el SEO.