El grup municipal de Guanyem Girona portarà al ple de dilluns una moció perquè l’Ajuntament es posicioni en contra de la possible ampliació de l’aeroport d’El Prat i del projecte associat del baixador del TAV a l’aeroport de Girona. Guanyem veu «imprescindible» que tots els nivells administratius se centrin en reforçar amb recursos econòmics les línies ferroviàries de Rodalies, per davant de «projectes que no busquen el bé comú». «Cal deixar clar si s’està a favor de la gent que dia a dia pateix un sistema ferroviari pèssim o a favor d’una minoria que busca el benefici econòmic amb un nou projecte desmesurat», ha explicat el cap de l’oposició, Lluc Salellas.

La formació vol que del ple en surti un compromís per exigir als diversos governs que destinin més recursos a Rodalies i que s’elabori una nova política de tarifes que abarateixi els cost de viatjar en tren a Catalunya.