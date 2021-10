Guanyem denuncia que el govern municipal de Girona té 9,5 milions d’euros pendents d’executar dels 14,4 milions en inversions per aquest 2021. La formació alerta que aquests diners es poden perdre, ja que formen part d’una despesa extraordinària que va permetre l’Estat als ajuntaments eliminant el sostre de dèficit, però amb la condició que es gastessin abans d’acabar el 2021.

Des de Guanyem manifesten que senten «desil·lusió» pel baix grau d’execució d’aquestes inversions extraordinàries davant el que era «una oportunitat», qualificava avui la regidora Cristina Andreu. «La manca de diligència del govern podria costar milions d’euros a la ciutat perquè si no es mobilitzen els diners abans d’acabar l’any es podrien perdre». Els 14,4 milions d’inversions són fruit de diversos pactes entre el govern (Junts i ERC) i diferents grups municipals; la majoria (10 milions) es van pactar amb Guanyem.

Equipaments per barris

Entre els projectes que formen part de l’acord però que no han avançat, s’hi troben equipaments per a barris, com un espai a Sant Narcís on hi ha d’anar un nou local social (200.000 euros), o un local pel nou Centre Cívic de l’Eixample (300.000 euros). Dos barris amb «un dèficit cronificat d’equipaments per ciutadà», ha valorat Andreu. La regidora també ha lamentat que el nou espai per l’Associació de Veïns de Vista Alegre i l’AEiG del mateix barri segueix pendent de fer-se realitat. L’única proposta per a barris que creuen que podrà veure la llum és el nou local per l’Associació de Veïns de Montjuïc.

2 milions pendents en habitatge

Des de Guanyem també lamenten que, dels 4 milions d’euros pactats amb la formació per a la compra d’habitatge, se n’han executat només 680.000 euros, i es preveu una compra de prop d’un milió més. «Si no ens afanyem, acabarem l’any havent executat la meitat del que s’havia posat a disposició», alerta Andreu. La regidora insisteix que la seva formació sempre ha tingut «la mà estesa», però critica que el govern funciona amb una «manera de fer unilateral». Com a exemple, ha recordat la prova pilot de l’enllumenat al carrer Figuerola, de la qual no els van informar tot i que Guanyem va pactar 1,1 milions per millorar la lluminària i fer-la més eficient.

Acords en els pressupostos

Per la seva banda, la regidora Laia Pèlach ha fet balanç de l’execució dels pressupostos de 2020. Aquests comptes van ser pactats amb la formació municipalista i, com que no es va arribar a cap acord pels de 2021, són els que segueixen vigents. Per això, Pèlach ha reblat que el govern «ha tingut un any més de marge» per executar les partides acordades amb ells, però ha criticat que s’ha quedat «molt lluny d’assolir els mínims desitjables».

En aquesta línia, ha citat exemples de projectes no executats: les pacificacions de dos carrers (un a Pla de Palau-Sant Pau i l’altre a Sant Narcís), el tall de trànsit periòdic a Joan Maragall, la dinamització del parc Núria Terés (un projecte conjunt amb Salt, ja que fa frontera), la convocatòria d’una taula per reformular Temps de Flors, el desenvolupament d’un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter, un Espai Jove al mateix sector, o la creació de l’Oficina Energètica Municipal. I Pèlach ha lamentat que s’havia pactat que dos solars municipals a Can Gibert servirien per construir habitatge protegit i per fer un projecte d’habitatge cooperatiu.

Des de Guanyem sí que han celebrat que s’hagi complert amb els compromisos d’elaborar un estudi sobre l’impacte dels pisos d’ús turístic, que «donarà peu a tirar endavant la moratòria» d’aquestes llicències al Barri Vell. També han remarcat que s’ha complert amb l’estabilització de 4 places de serveis socials i la contractació de dues educadores més per a les escoles bressol públiques.