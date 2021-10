La tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda de Girona, Maria Àngels Planas, assegura que a l'Ajuntament «no hi ha cap inversió en perill» i acusa Guanyem de voler «intoxicar». Després que el principal grup a l'oposició alertés que hi havia 9,5 milions d'euros pendents d'executar de les inversions pactades per al 2021, Planas ha sortit al pas per recordar que l'Estat ha flexibilitzat el termini per dur-les a terme. I que la pròrroga s'estén fins a finals del 2022. «Realment és preocupant que no sàpiguen això», ha afirmat la regidora d'Hisenda, criticant Guanyem de voler generar «inquietud infundada entre els veïns». «Però encara és més preocupant que sí que ho sàpiguen i optin per enganyar la gent per tacticisme polític», ha afegit.

«Totes les inversions que hem aprovat aquest any s'executaran, i no n'hi ha cap que estigui en perill». La tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha rebatut les acusacions que va llançar Guanyem Girona al govern municipal, alertant que es podrien perdre 9,5 milions d'euros en inversions si no s'acaben tirant endavant abans no acabi l'any. Planas ha recordat a Guanyem que el govern espanyol ha flexibilitat el termini per dur-les a terme, i que l'ha prorrogat fins a finals del 2022. «Realment és preocupant que el principal grup a l'oposició d'un ajuntament com el de Girona no sàpiga això, i que per culpa d'aquesta desinformació generi inquietud infundada entre els veïns», ha dit Planas. «Però encara és més preocupant que sí que ho sàpiguen i optin per enganyar la gent per tacticisme polític», ha afegit.

«Lamentablement estem acostumats a la desinformació amb què treballen els regidors de Guanyem», ha afirmat Maria Àngels Planas. «Si no saben les coses, és tan fàcil com preguntar-les abans de fer declaracions alarmistes que no ajuden per res a la gent», ha dit la tinenta d'alcaldia. «Això, o actuen amb mala fe; hauríem de fer una oposició responsable, que és allò per què els va votar la gent», ha conclòs Planas.