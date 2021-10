L'operador de jocs català Enracha ha inaugurat la seva segona sala de jocs a Girona amb una inversió de prop d'un milió d'euros. Enracha Catedral se situa al polígon Mas Xirgu, on antigament hi havia la discoteca que duia aquest nom, té capacitat per a unes 200 persones i 500 metres quadrats. La nova sala de jocs i entreteniment compta amb un espai per jugar al bingo i una altra per apostes esportives, joc electrònic, bar i pantalles per seguir els esdeveniments esportius. Enracha també gestiona des de fa 20 anys la sala del Pont de la Barca i, juntament amb Enracha Catedral, genera més de 50 llocs de feina a la ciutat.

El director general de Rank a Espanya, Albert Zorrilla, celebra la recuperació d'un espai d'oci nocturn de «referència a la ciutat» i «donar-li una nova vida». «L'any passat, en plena pandèmia, ens vam aventurar a obrir aquesta segona sala a la ciutat de Girona, però ens vam veure obligats a tancar arran de la situació sanitària durant més de mig any i a partir d'ara confiem que pugui estar a ple rendiment», afegeix. Enracha Catedral es complementa, a la ciutat, amb el que l'empresa té des del 2002 al carrer Pont de la Barca, la sala de bingo més gran de la província de Girona. «Tenim la seu a Barcelona, però a Girona és l'únic lloc del país on tenim més d'una sala. Amb Girona hi tenim connexió; a més, els nostres directors de màrqueting i de disseny de producte electrònic són gironins», afegeix Zorrilla.

El grup ha invertit prop d'un milió d'euros per reformar l'interior de la nau, que durant anys va ocupar la discoteca La Catedral. El local va tancar l'any 2010 i ara la sala de jocs ocuparà el seu lloc. Enracha Catedral està dividida en dos espais: un exclusivament per a jugar a bingo i l'altre amb màquines recreatives d'última generació, ruleta electrònica i apostes esportives. Compta amb servei de bar, pantalles per seguir les competicions esportives i obrirà de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada, a l'espera de poder ampliar l'horari quan es relaxin les mesures anticovid. També compta amb un servei de pàrquing gratuït per als clients. A més, Zorilla recorda que són l'única empresa del sector que aposta per un servei de suport psicològic i d'acompanyament per a clients que ho necessitin. «Els nostres responsables de sala estan formats per identificar persones amb addicció al joc», assegura.

Enracha pertany a The Rank Group, empresa líder a Europa en el sector del joc, que és present al Regne Unit, Bèlgica i a Espanya a través de casinos, sales de bingo i plataformes de joc en línia. The Rank Group, fundada el 1937, té els seus orígens en el món del cinema i cotitza a la borsa de Londres. Des del 1994 opera a Espanya sota la marca Enracha, on té 10 sales multijoc repartides a Girona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Reus, Madrid, Sevilla i Còrdova. Enracha té 548 treballadors repartits entre totes les sales i oficines de tot l'estat espanyol. L'operador de jocs català gestiona dues de les sis sales de bingo que hi ha arreu de la província. Les dues úniques sales de bingo a Girona, de fet, pertanyen a Rank Catalunya.