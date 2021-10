Les Policies Locals de Salt i Girona investiguen qui ha rebentat rodes d’una vintena de vehicles aparcats en carrers de les dues localitats. Els brètols van actuar aquest dissabte a la nit i l’endemà al matí, els veïns es van trobar que tenien alguns dels pneumàtics desinflats, després que algú els punxés les rodes de matinada.

Els cossos policials estan recollint les denúncies, de moment la Policia Municipal de Girona no en té encara de comptabilitzades mentre que a Salt, fins ahir la Policia Local ja n’havia rebudes 12, segons van assegurar fonts municipals.

La major part dels vehicles que van ser objecte d’aquesta bretolada estaven ubicats a Salt però també, va haver-hi casos al barri de Can Gibert del Pla.

Càmeres de vigilància

En aquests casos, les càmeres de vigilància que hi ha als municipis poden ser clau alhora d’identificar i localitzar els sospitosos.

En el cas de Salt, l’aparcament que hi ha al carrer Moreneta i a tocar del Ramon i Cajal és on es va produir la major part dels casos. De fet ahir encara hi havia diversos vehicles de l’aparcament, que es troba ubicat a prop de l’hospital Santa Caterina de Salt, amb les rodes rebentades.

Des de la Policia Local de Salt mantenen obertes diligències pels fets i destaquen que és un cas d’investigació prioritària. Per això, es treballa de forma coordinada amb la Policia Municipal de Girona per tal d’enxampar els sospitosos que es van dedicar a fer mal a molts ciutadans que segurament ahir no van poder anar a treballar perquè havien de reposar el o els pneumàtics que els havien perforat.