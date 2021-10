L’Ajuntament de Girona ampliarà l’aforament de la Piscina de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla i de la Piscina del Complex Esportiu de Palau, arran de les últimes directrius marcades pel PROCICAT. Tanmateix, caldrà seguir demanant cita prèvia per poder accedir a les dues instal·lacions. Aquests canvis entraran en funcionament demà, divendres 22 d’octubre.

“Amb aquests canvis es torna progressivament a la normalitat en l’ús de les piscines municipals de Girona, i esperem a curt termini recuperar-les al 100% perquè són un equipament imprescindible a la ciutat que fomenta la pràctica esportiva”, afirma el regidor d'Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

Tant en una piscina com en l’altre, l’aforament total passarà de 24 a 30 persones per hora. A més, estaran habilitats els sis carrils amb un màxim de cinc persones a cada un d’ells. A la piscina petita de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla, l’aforament serà de 12 persones per hora.

Pel que fa als vestidors, es podrà accedir a ells cada hora en punt i es podrà gaudir del servei durant 45 minuts. Les taquilles tornaran a estar obertes i es podran fer servir amb normalitat; igual que els assecadors dels vestidors, els quals ja estaran operatius i també es podran portar i fer servir els personals.

Per últim, les persones que facin reserva a la piscina petita seran les úniques que podran fer servir la bicicleta aquàtica, els sortidors d’aigua i l’SPA (amb un màxim de tres persones i temps limitat). A més, es recupera el carril per poder nedar amb aletes i manyoples (de dilluns a divendres en horari de 13 a 15 h; i els dissabtes i diumenges, durant tota la franja d’obertura).