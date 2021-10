L'Audiència ha començat a jutjar l'acusat per l'assalt violent i la mort d'una anciana a Sant Jordi Desvalls (Gironès). Després d'escollir el tribunal popular, la vista ha començat amb les al·legacions prèvies i la lectura dels escrits. El robatori va tenir lloc el 25 de novembre del 2019 i la víctima, una dona de 91 anys, va morir un mes després de l'atac. L'acusació particular acusa el processat d'assassinat i robatori amb violència i demana que se li imposi presó permanent revisable. La fiscalia, en canvi, apunta que el lladre no tenia intenció de matar la víctima, i sol·licita una pena de 9 anys per robatori i homicidi imprudent. La defensa demana 1 any i 10 mesos perquè sosté que el processat patia un trastorn i era drogoaddicte. El cas que s'ha començat a jutjar a l'Audiència de Girona es remunta al 25 de novembre del 2019. Aquella tarda, una anciana que vivia sola a Sant Jordi Desvalls va patir un assalt violent. Dos lladres –un dels quals no ha estat identificat- van entrar a casa seva, la van colpejar i li van robar diners i joies.

La víctima va morir el 22 de desembre, un mes després de l'atac, a l'hospital Josep Trueta. Dies abans, a principis de mes, els Mossos van detenir un sospitós. Un jove marroquí, que aleshores tenia 19 anys i que vivia a Salt (Gironès). Quan era menor d'edat, va arribar a acumular fins a set antecedents. Aquest noi és el que s'asseu a la banqueta dels acusats. El cas es jutja a l'Audiència, i per la via del jurat popular, després que l'advocat de la família, Jordi Colomer, recorregués la interlocutòria del jutjat d'instrucció (que va resoldre incoar causa per robatori amb violència i homicidi amb imprudència greu). «Al nostre entendre, els fets constitueixen un assassinat en concurs amb un robatori amb violència a casa habitada», afirma l'advocat. Colomer subratlla que l'anciana es trobava «completament indefensa», i que l'acusat era conscient que «donant-li cops a la cara de manera reiterada li podria causar la mort». «És gràcies a la postura de l'acusació que avui els fets els jutja un tribunal popular», afegeix.

«Violència desmesurada»

De fet, al seu escrit de conclusions provisionals, l'acusació particular subratlla que el processat, sol o acompanyat, va colpejar la víctima «amb una violència desmesurada». «Especialment a la cara, sense que pogués reaccionar ni oferir la més mínima defensa», precisa al seu escrit. Després, continua, els lladres van arrossegar l'anciana fins a l'habitació, van regirar la casa i li van robar la bossa de mà, 800 euros en efectiu i joies valorades en 645 euros. L'acusació particular recull que l'atac a l'anciana va tenir una relació directa amb la seva mort. Recorda que l'autòpsia va concloure que «la causa inicial o fonamental» de la defunció va ser «una hemorràgia cerebral secundària a un traumatisme cranioencefàlic» provocat «per les lesions» que va patir arran de l'atac. L'advocat de la família acusa el processat d'un delicte d'assassinat a persona especialment vulnerable, per al qual sol·lícita presó permanent revisable. També reclama que se'l condemni a 5 anys de presó per un delicte de robatori amb violència a casa habitada.

Homicidi imprudent

El fiscal Enrique Barata, en canvi, sosté que l'acusat no tenia intenció de matar la víctima quan la van colpejar a la cara: «No consta que utilitzessin cap arma o instrument perillós, ni que tinguessin intenció de causar la mort ni que consideressin que aquesta conducta agressiva fos objectivament adequada per provocar-li la mort». Tot i això, l'acusació pública remarca que, tenint en compte l'edat avançada i l'estat físic debilitat de l'anciana, l'acusat es va «representar mentalment alguna probabilitat llunyana del resultat de mort per conseqüències indirectes derivades de l'agressió». Per aquest motiu, sol·licita 5 anys de presó pel robatori i 4 per un homicidi per imprudència greu.

Segons el relat del fiscal, els assaltants van colpejar la víctima i l'anciana va caure a terra «sense que consti degudament acreditat que la caiguda va ser provocada directament o intencionadament pels agressors» o, per contra, va ser fruit «d'un desequilibri» derivat de «la situació, edat i dificultats físiques» de la víctima. El fiscal també recull que, segons l'autòpsia, la víctima va morir un mes després de l'assalt «a conseqüència d'una concurrència plural de causes»: «Entre les causes hi ha un traumatisme lleu-moderat facial en el moment dels fets i caiguda a terra, però també l'existència d'un gran nombre de patologies prèvies i l'edat avançada de la víctima així com, en els dies previs a la mort, l'aparició d'una infecció greu, sèpsia i broncoaspiració».

«No és el que tocava»

L'advocat de la defensa, David Carrasco, considera que arribar a un jurat popular «no és el que tocava», perquè allò que calia era jutjar el cas per procediment ordinari. Aquesta part admet que el processat va entrar a robar a casa de l'anciana, però nega que fos ell qui agredís l'anciana. A més, diu que «no hi ha una relació de causalitat» entre les lesions que va patir la víctima i la seva mort. «Hi ha massa dubtes per condemnar el meu client per la mort, i sobretot per un delicte d'assassinat», subratlla Carrasco. A més, l'advocat també sosté que el processat pateix «anomalies psicològiques i psiquiàtriques» i que era drogoaddicte en el moment dels fets. Per això, reclama que se li estimin dues eximents incomplertes i que se'l condemni a 1 any i 10 mesos de presó pel robatori.

El judici a la Secció Tercera de l'Audiència ha arrencat aquest dijous amb l'elecció dels membres del tribunal popular i les al·legacions prèvies. Es reprendrà dilluns vinent amb les declaracions dels testimonis i els Mossos d'Esquadra. Dimarts al matí serà el torn de les pericials i es preveu que l'acusat declari aquella tarda, al final de tot. El guió recull que l'Audiència entregarà dimecres l'objecte del veredicte als membres del jurat, i serà quan se'ls aïlli perquè es retirin a deliberar.