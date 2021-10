El jutjat penal 2 de Girona ha absolt l'alcalde de Sarrià de Ter (Gironès), Narcís Fajula, que s'enfrontava a 1 any d'inhabilitació i a pagar una multa de 3.600 acusat d'un delicte de desobediència per haver tingut penjada una pancarta de l'ANC a la façana de l'ajuntament abans de les municipals. La sentència conclou que «no ha quedat acreditat» que l'alcalde desobeís el requeriment que la Junta Electoral de Zona va enviar el 29 de març del 2019: «No ha quedat provat que tingués coneixement del requeriment». L'alcalde remarca que està «molt content» amb l'absolució i sosté que el judici ha estat «una mostra més de la persecució política» cap al moviment independentista.

La causa contra l'alcalde de Sarrià de Ter per no despenjar la pancarta es va obrir arran d'una denúncia que Ciutadans va presentar a la JEZ. L'afer va anar a parar a mans de la fiscalia, que l’octubre del 2019 va citar Narcís Fajula a declarar. Inicialment, se l'investigava per desobediència i prevaricació.

D'aquests dos delictes, l'acusació que va acabar tirant endavant –i va asseure Fajula a la banqueta- va ser per desobediència. La fiscalia sostenia que el 29 de març del 2019 –és a dir, a l'avantsala de les municipals- la JEZ va requerir a l'Ajuntament de Sarrià que, en un termini de 48 hores, retirés els símbols i pancartes partidistes que hi havia la façana del consistori.

La fiscalia sostenia que la pancarta de l'ANC va estar penjada a la façana almenys fins al 23 d'abril i acusava Fajula d'haver "burlat el principi d'autoritat" de la JEZ "de manera conscient i intencionada. L'acusació pública sol·licitava que condemnessin l'alcalde a pagar una multa de 3.600 euros i que l'inhabilitessin durant 1 any.

El cas va arribar a judici al penal 2 el 10 de setembre. El jutjat absol l'alcalde i conclou que "no ha quedat acreditat" que "desoís el deure d'acatament" del requeriment perquè, de fet, ni tan sols s'ha provat que "tingués coneixement" de la resolució de la Junta Electoral.

Requeriment per mail

La sentència de la jutgessa Irene Villarrasa argumenta que la JEZ va enviar el requeriment per correu electrònic el 29 de març del 2019 però que el mail destinatari era d'una tècnica de l'ajuntament de Sarrià de Ter. El jutjat resol que no s'ha pogut provar que aquesta empleada ho comuniqués a l'alcalde, ni tan sols que obrís el correu.

Al judici, l'alcalde va assegurar que desconeixia el requeriment de la JEZ i que la brigada va despenjar la pancarta on s'hi podia llegir "Self determination is a right, not a crime" pocs dies abans de les eleccions, tal com és "tradició" al municipi.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs d'apel·lació a l'Audiència de Girona.

L'alcalde de Sarrià de Ter ha afirmat que està "molt content" amb l'absolució però remarca que el judici ha estat "una mostra més de la persecució política" que pateix el moviment independentista": "I, en el meu cas, provocat per un partit residual a Catalunya com és Ciutadans, que és qui em va denunciar".

"Com ja vaig dir després del judici, no hi havia cap motiu per acusar-me de desobediència a l'autoritat i demanar la meva inhabilitació", ha remarcat Fajula que afegeix que ara es podrà "dedicar i preocupar exclusivament a Sarrià de Ter".

"Tenim molt clar, que per molt que ens ataquin, ens acusin i ens jutgen, mai podran aturar un moviment social, pacífic i democràtic com és l'independentisme", diu l'alcalde que també subratlla que seguirà lluitant per la independència de Catalunya "per la via de la força democràtica i a través d'un referèndum" i per una llei d'amnistia "que acabi amb la repressió de les més de 3.000 persones encausades".

Finalment, Narcís Fajula agraeix el suport de la seva família, dels companys de l'equip de govern, del partit i dels veïns de Sarrià de Ter: "Sense ells, tot hauria estat molt més difícil".