Aquest passat dilluns es va dur a terme el ple del defensor de la ciutadania a l’Ajuntament de Girona. Des de Ciutadans ens vam voler mostrar agraïts per la gran feina que ha fet Ramon Llorente durant més de dotze anys.

L’esperit de la seva figura com a defensor de la ciutadania de Girona ha estat la d’atendre tothom, independentment de la seva ideologia o del problema que tinguessin, i han trobat en ell a una persona de gran ètica i valors incalculables.

Per contrapartida, el ple de dilluns no va acabar com tots haguéssim volgut. La figura del defensor hauria d’estar representada per una persona compromesa amb la ciutadania, respectuosa, tolerant, diplomàtica i sobretot, acceptada per unanimitat, sense un alineament polític i amb respecte cap a les administracions i les institucions, sense cap tipus de distinció. Dilluns, per desgràcia, Girona va fer un pas enrere en pro de la igualtat, la pluralitat i en la defensa de totes les persones, famílies i ideologies.

El govern de Madrenas ha decidit apostar per una persona que ha demostrat no tenir una perspectiva moderada ni de consens. Una persona, la senyora Alsina, a la qual nosaltres no podríem validar mai com a defensora imparcial del ciutadà doncs és una persona que ha parlat contra la policia autonòmica i estatal, ha comparat la policia espanyola amb la inquisició i ha frivolitzat amb la pandèmia a xarxes socials.

A Ciutadans estem segurs que amb voluntat real de consens, s’hagués pogut trobar una persona que fos l’adient per encapçalar una figura de tanta rellevància.

Dilluns vam dir que no, el nostre posicionament és clar. No podem continuar fent passes enrere perquè ens hi juguem dos aspectes molt importants: en primer lloc, que es vetlli pels drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’administració i, en segon lloc, la credibilitat de la institució.