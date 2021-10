L’empresa Iluminaciones Ximenez està començant a instal·lar els llums de Nadal als carrers de Girona. L’empresa ha guanyat totes les licitacions que fa el consistori gironí des que es van començar a fer els concursos públics oberts a partir de l’any 2011. Per aquest any, el pressupost és de 266.550,90 euros. n guanyar el concurs d’aquest any, l’empresa té l’opció que el contracte se li pugui prorrogar dos anualitats més, al mateix preu.

L’encesa dels llums de Nadal s’ha previst per al 19 de novembre, a les sis de la tarda, coincidint amb la campanya comercial del Black Friday. L’últim dia en què es preveu que la il·luminació estigui en funcionament és el 6 de gener, després d 45 dies d’encesa en uns horaris pactats que varien en funció dels dies, ja que de dijous a diumenge i els festius començaran mitja hora abans /17:00 hores) i acabaran una hora més tar (00.00 hores) que de dilluns a dimecres . El desmuntatge es preveu que acabi el 31 de gener.