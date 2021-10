La Fira de mostres de Girona serà gratuïta i tindrà 257 expositors, xifra que representa a l'entorn del 70 per cent d'estands que l'any 2019. El percentatge també és similar pel que fa a la superfície total del certamen i a l'ocupació dels estands. El 80% de les empreses presents és repetidora d'altres edicions. Paral·lelament hi haurà un centenar d’activitats i xerrades . L'any 2020 no es va poder fer malgrat que es tenia tot apunt.

El saló es farà del 28 d'octubre a l'1 de novembre i hi haurà moltes mesures de control d'accés per evitar riscos per la pandèmia. La mascareta serà obligatòria als interiors i als exteriors també, allà on es consideri que no es pot mantenir la distància de seguretat. Per controlar el número de persones que entren al recinte es farà servir un sistema d'intel·ligència artificial homologat amb càmeres aèries. Màxim podrà haver-hi 7.900 persones al mateix temps, segons ha relatat la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. El sistema garanteix un marge d’error molt baix i pràcticament a temps real. El 2019, l’assistència total va ser de 84.000 visitants en sis dies.

Més enllà dels expositors, la Fira de Mostres s’ha caracteritzat per oferir més activitats paral·leles als visitants. N’hi haurà un centenar que es repartiran en els tres espais de l’esdeveniment: el Palau de Fires, les carpes i el Camp de Mart, que acolliran punts com l’Escenari Gastronòmic i el Saló de l’Emprenedoria. Tallers, xerrades i taules rodones dotaran les activitats de contingut i d’experiència per als assistents.

El president de la Cambra de Comerç de Girona i del Comitè Executiu de Fira de Girona, Jaume Fàbrega, ha explicat els quatre motius que han detectat pels quals alguns expositors no han vingut. Hi ha empreses que han desaparegut, altres encara tenen por, després de molt de temps sense fires ara n'hi ha per triar i algunes empreses han seleccionat una altra opció i, finalment, alguns expositors no han pogut anar a la fira perquè no tenen productes per la crisi d'abastaments. Ha afectat, sobretot al sector de la maquinària i els vehicles.

Com a novetat, hi haurà un portal web on s'hi podran veure tots els expositors i on aquests podran penjar tot el que vulguin sobre els seus productes. L'organització farà fotografies a tots els estands de manera que qui no pugui anar fins a la Devesa i el Palau de fires, podrà fer una visita virtual al certamen. Fàbrega ha explicat que les fires "híbrides" són el futur. “Durant aquest temps, com la majoria d’empreses i institucions, hem accelerat la transformació digital. Oferim un valor afegit tant pel client com pel visitant”, diu Cunyat.

La regidora de Promoció Econòmica i vicepresidenta del Comitè Executiu de Fira de Girona, Glòria Plana, ha posat de manifest que "la Fira de Mostres és el màxim exponent de l’activitat econòmica del territori, és de gran importància i un referent a la programació de fires de la ciutat”. La regidora ha afegit que les fires són “un sector estratègic per la ciutat, tenen uns impactes molt positius i generen llocs de treball i consum”.

Del total dels expositors, el 58,5 % són de les comarques gironines, un 23,3% de les de Barcelona, un 3% de Lleida, un 1% de Tarragona i el 14% restant d'altres indrets. El 31% dels expositors pertany al sector de l'emprenedoria, vehicles elèctrics i als serveis i estands institucionals. El 22% correspon al sector de l'alimentació, el 28% a la decoració i la construcció, el 13% maquinària i indústria i un 5% a cotxes.

Part del centenar d’activitats programades es concentraran en dos espais. Al pis superior del Palau de Fires se situarà el sector d’alimentació i l’Escenari Gastronòmic, patrocinat i gestionat per la Diputació de Girona a través de Girona Excel·lent. Serà una de les primeres oportunitats per degustar la vuitantena de productes guanyadors de la 4a edició del segell de qualitat agroalimentària. L’espai serà dinamitzat pel xef i divulgador de gastronomia Pep Nogué i pel periodista i gastrònom Salvador Garcia-Arbós. També s’hi portaran a terme demostracions, concursos i tastos en directe amb productes de proximitat. A més s’emetrà en directe el programa de Catalunya Ràdio “El suplement” -amb la secció L’arca de Nogué del mateix Pep Nogué- i es durà a terme el Concurs del Pa de la Tramuntana de la mà de l’associació Flequers Artesans de les Comarques Gironines.

D’altra banda, a la planta baixa es muntarà el Saló de l’Emprenedoria, que celebra la seva 10a edició a càrrec de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG). Es tracta d’un espai on s’organitzaran presentacions i sessions de networking. A través del projecte EDIFICAT, en el qual participa l’Ajuntament de Girona, es tractarà la rehabilitació de forma conscient i sostenible. El consistori també tindrà un estand el qual hi promocionarà les conductes cíviques, la convivència i la sostenibilitat a través d'informació i de jocs per fer-hi participar els visitants. El dia de l’Agent Comercial, que se celebra el dissabte dia 30 pel Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques, també estarà inclòs en una Fira de Mostres que s’inaugurarà el dijous 28 d’octubre a les 11 del matí. A l'expositor de la Cambra de Comerç hi haurà una exposició sobre els 30 anys de la llotja de contractació.