L'Ajuntament de Girona ha tornat a posar en marxa la figura de l'agent tutor. Es tracta d'un policia municipal que actua en situacions de conflicte i que té per objectiu prevenir el consum de drogues entre els joves i detectar grups organitzats que venen substàncies estupefaents a les proximitats dels centres educatius. Aquesta figura també s'encarrega d'evitar baralles a través de la mediació i lluitar contra l'assetjament escolar. El curs anterior es va intervenir en 31 casos: sis vegades per baralles o agressions, set per consum de drogues, cinc per accions incíviques, sis per robatoris violents, sis més per males conductes i una per assetjament.

La figura de l'agent tutor actua quan veu una situació que pot derivar en conflicte. El policia convoca les persones implicades juntament amb el professorat de l'escola per advertir-los de les conseqüències legals dels actes que estiguin cometent. A més, es fan patrulles periòdiques amb el guia caní pels entorns escolars per evitar la venda en els moments d'entrada o sortida dels centres, i detectar possibles robatoris o agressions. En cas de rebre un avís, normalment per part dels centres, d'una baralla prevista en finalitzar les classes, l'agent tutor actua fent la mediació que calgui amb els implicats perquè l'incident no vagi a més. Una altra de les tasques que té assignades és lluitar contra l'absentisme escolar. Per això, participa en les reunions periòdiques de la comissió d'absentisme de l'Oficina Municipal d'Escolarització per detectar els casos susceptibles de risc. A partir d'aquí, es fan visites a les famílies per advertir-los de la necessitat que els nens i nenes vagin a l'escola.

Alhora, es fan contactes periòdics amb els equips directius dels instituts de la ciutat per tal de rebre de manera activa les seves necessitats en matèria de seguretat i prevenció. L'agent tutor també assisteix a alguns consells escolars, i està en contacte amb les AMPA o AFA i sempre connectat amb la resta d'efectius i serveis de la Policia Municipal de Girona. Des del consistori destaquen que es tracta d'una figura «molt valorada» i que «reforça l'objectiu de ser una policia de proximitat». El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ressalta que es tracta d'un servei que permet treballar per la «convivència a la ciutat». «És important també perquè més enllà d'actuar davant de casos concrets, ens permet prendre el pols als temes que generen conflictivitat entre els i les adolescents, i treballar-ho després de manera transversal», conclou Berloso.