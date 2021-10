Els museus de la Generalitat i de l’Ajuntament de Girona, agrupats a la xarxa Gironamuseus, estrenen, a partir d’aquest cap de setmana, sis visites guiades per descobrir el patrimoni de la ciutat portes endins. La proposta s’anomena «Bastint i vestint el patrimoni» i convida a conèixer els edificis dels museus de la ciutat en el marc de la celebració de les Fires de Sant Narcís. Entre el 23 i el 31 d’octubre, els equipaments han organitzat diverses xerrades enfocades a descobrir el patrimoni històric, artístic, arquitectònic i cultural de Girona durant la festa major.

«Posicionem els museus com a indrets de cultura necessaris i útils per a la societat. Són espais de recés cultural per a totes les persones que vulguin apropar-se al patrimoni ciutadà, als diferents relats i col·leccions que estableixen al voltant de la història i cultura de Girona», ha assegurat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats.

Les visites es faran entre divendres i diumenge al matí, al llarg de dues setmanes. Començarà avui a les 11 h, al Museu d’Història de Girona, i tractarà sobre els diferents usos que ha tingut l’edifici al llarg del temps. Les activitats seguiran l’endemà, a les 11 h, al Museu d’Art i la setmana següent, quan es faran visites divendres 29, a les 11 h, al Museu d’Història dels Jueus; dissabte 30, a les 11h, al Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona, i a les 11.30 h, a la Casa Masó, i finalment diumenge 31 d’octubre, a les 11 h, al Museu del Cinema.