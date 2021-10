La CUP del Gironès i Guanyem Girona exigeixen que el Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal Sostenible, que està a consulta pública actualment, no deixi fora els municipis que no formen part de l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM). En aquest sentit, els dos partits adverteixen que suposaria l’oblit de molts municipis de l’àrea metropolitana de Girona com Riudellots de la Selva o Celrà.

L’alcalde de Celrà, David Planas, considera que «no té sentit» que l’Ajuntament de Girona mantingui la condició de pertànyer a l’ATM i recorda que són municipis connectats a través del tren amb la capital i que tenen un flux considerable de persones que s’hi desplacen. «Esperem que es recondueixi aquest punt de partida insuficient, i es tingui en compte a tota l’àrea metropolitana», remarca Planas.