El responsable d'un bar de Girona ha acabat evacuat a l'hospital Josep Trueta després d'un incendi en el seu local.

Segons els Bombers, l'home ha acabat atès pel SEM perquè presentava cremades en una mà i també una lleu intoxicació per inhalació de fum.

El foc s'ha declarat cap a un quart d'onze en un bar del carrer de Josep Maria Prat i Roca de Girona.

Els Bombers han activat sis dotacions i en arribar s'han trobat que el foc afectava la zona del fals sostre i que a dins del local hi havia molt de fum.

Al bar només hi havia el seu propietari, que el SEM ha atès i ha evacuat al Trueta.

Els efectius d'extinció d'incendis per la seva banda, han extingit el foc que només ha afectat aquesta zona del sostre, segons els Bombers.

A les onze ja el donaven per extingit però després han revisat la resta d'habitatges del bloc de dues plantes per tal de descartar que hi hagués fum.