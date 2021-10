El jutjat penal 5 de Girona ha absolt el conductor d'un patinet elèctric que s'enfrontava a pagar una multa de 3.600 euros acusat d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense carnet. La sentència recull que el migdia del 9 de març l'home circulava amb el vehicle "tipus patinet" pel carrer Santa Eugènia però conclou que no ha quedat acreditat que "sabés que no el podia conduir" sense permís. A l'hora d'absoldre el processat, el jutjat concreta que "ni els mateixos agents de la policia tenien la plena seguretat" dels requisits i que van haver de consultar les característiques tècniques del vehicle en un document específic i a través de Google: "Aquest coneixement no és exigible a una persona de nivell mitjà de coneixements".

La Policia Local de Girona va aturar el conductor durant un control específic a vehicles de mobilitat personal arran de l'entrada en vigor de la normativa que els regula. Segons la sentència, el migdia del 9 de març l'home circulava pel carrer Santa Eugènia amb un vehicle "tipus patinet", amb seient i sense pedals.

Els agents feien servir un document que recollia les característiques dels vehicles elèctrics per determinar-ne el tipus i dictaminar-ne els requisits. Així, van establir que es tractava d'un patinet "assimilable a un ciclomotor", amb capacitat per superar els 25 quilòmetres per hora i que, per tant, exigia que el conductor tingués carnet. Un dels agents també va explicar que, sovint, les comprovacions tècniques del vehicle se solen fer fent una cerca via Google.

La defensa del conductor, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata, va al·legar que el processat no podia saber que ara necessitava el permís per dur el patinet i va reclamar l'aplicació de l'article 14 del Codi Penal: "L'aplicació de l'error de prohibició ha de prosperar, tenint en compte que exigeix que l'autor de la infracció penal ignori que la seva conducta és contrària a dret o, expressat d'una altra manera, que actuï amb la creença d'estar obrant lícitament".

Al judici, el conductor va explicar que feia tres anys que conduïa el patinet, des que la seva dona li havia regalat. També va afegir que la dona l'havia comprat en una botiga de l'Espai Gironès i que "mai ningú" li va dir que necessités documentació per portar-lo. De fet, va explicar que quan els agents el van aturar li van dir que havia sortit "una llei nova" però que ell "no en tenia ni idea", ni tampoc sabia la velocitat màxima del vehicle: "Només té un botó que premo, no té comptaquilòmetres".

Per això, el jutge del penal 5, Marcelo Ortega Gutiérrez-Maturana, dona la raó a la defensa i resol dictar una sentència absolutòria "ja que ni els mateixos agents de policia tenien plena seguretat sobre les característiques del vehicle-bicicleta tipus e-bike elèctric" que conduïa el processat i van "tenir dubtes" sobre si requeria el carnet de conduir: "Van haver d'utilitzar un document que els hi havia proporcionat l'Ajuntament de Girona i buscar les característiques a Google per saber si necessitava o no permís de conduir".

Per aquest motiu, especifica que "aquest coneixement no és exigible a una persona de nivell mitjà de coneixements ja que no s'ha acreditat que l'acusat ho sabés, tractant-se a més d'objectes que són adquirits fàcilment a internet o a establiments oberts al públic, sense que consti que l'avisessin sobre aquests extrems".