Van votar a favor del seu nom 19 de 27 regidors. No hauria d’haver estat per unanimitat?

M’hauria encantat, evidentment. Però no ha pogut ser així. Però estic contenta que només hi ha hagut una sola persona que s’hi va oposar, la regidora no adscrita, i estic satisfeta perquè se m’ha donat un vot de confiança, tant el PSC com el regidor que queda de Ciutadans, el senyor Pamplona. I ho agraeixo moltíssim. A les persones no se les jutja per les seves idees sinó pels fets i actes que facin. Quan hagin vist com treballo i la feina que faci crec que potser em donaran suport. Ara no hi ha el vot a favor perquè no han valorat la meva tasca, sinó altres coses.

La regidora no adscrita, Míriam Pujola, afiliada de Ciutadans, l’ha acusat de ser partidista i menystenir els castellanoparlants a les xarxes socials.

Aquesta senyora va fer referència a uns tuits que no sé ni quins eren.

Tuits i retuits.

No, no.

Són tots d’una tipologia....

Mai he ofès a cap persona. Si fa referència a un tuit on jo deia que Gerona no és Gerona, que és Girona, és perquè és cert. Girona és Girona. Feia referència també a la policia. Es deu referir a alguna cosa de l’octubre de 2017. Si mires bé, jo soc molt poc activa a Twitter. Quan diu que jo menyspreo els castellanoparlants, ho dubto. Ho ha entès malament. Es deu referir al fet que jo sempre he estat defensant l’ús del català a la justícia perquè té molts problemes, des del col·legi de l’advocacia de Girona on estic a la comissió de la llengua. Com a defensora del català que està en minoria al jutjat, he fet actes de queixa i denúncia de discriminació del català. Això és defensar uns drets. No és atacar ningú. Ho puc dir tranquil·lament, no he menystingut mai ningú per parlar castellà. Mai. Només he exigit respecte als drets de tots.

Si els colors polítics que estan manant fossin uns altres, el seu nom hauria estat sobre la taula?

Ho desconec. És una qüestió dels polítics. No entenc perquè es posa la meva ideologia a davant. M’he identificat amb una ideologia com molta gent. Tinc dret a tenir-la, però per què es posa davant del meu currículum o de la meva validesa professional?. No se li ha qüestionat mai ni a Ramon Llorente ni a Teresa Seseras.

No es van significar tant.

Crec que significats ho estaven en el seu àmbit. Ramon Llorente segur i Teresa Seseras ho desconec. Però en què m’he significat que sigui dolent? Hem de criminalitzar tot un pensament? Demano que ens fixem en la vàlua de les persones que vull pensar que és el que han tingut en compte. No la meva significació. Molta gent s’ha significat i estan en càrrecs. Tinc una manera de pensar, com tothom i no la canviaré. No vol dir que jo no atengui tothom. Tinc mot clar que no discriminaré ningú per la seva ideologia. A ningú que no ofengui altra gent.

El seu nom com a relleu de Ramon Llorente ja va estar sobre la taula fa més de dos anys com va explicar aquest diari però es va aturar. Per què aleshores no i ara sí?

No ho sé. Se’m va dir que se’m proposaria pel càrrec i vaig dir que em semblava molt bé. Vist el meu currículum vaig dir que em semblava perfecte que em proposessin i desconec les circumstàncies pels quals els polítics no es posaven d’acord. Ni he tingut interès en saber-ho.

Què va sentir amb la proposta?

Em va fer molta il·lusió. És un càrrec neutral i no té altra significació que defensar la ciutadania. Sempre he estat en col·lectius de defensa i qualsevol que es dediqui al món del dret sap que és una feina molt satisfactòria. És defensar la ciutadania d’aquelles injustícies de l’administració o inactivitat de l’administració i moltes coses que massa sovint fan que el ciutadà es quedi indefens davant de l’administració. Que tu puguis fer coses per això i actuar és molt satisfactori. És molt bonic i és per defensar la ciutadania. El ciutadà proper ho agraeix molt.

Llorente ha marxat amb elogis unànimes. Com el definiria?

És una persona molt treballadora, molt justa, molt equitativa. Té molt clar què és la defensa dels ciutadans i ho ha fet molt bé. Com abans la Teresa Seseras que va ser la primera. Són un exemple del que s’ha de fer.

La ciutadania no està ben atesa per l’Ajuntament?

Crec que la ciutadania en general, abans i ara amb la pandèmia, ha patit molt. Des que s’ha instaurat el teletreball, l’administració ha imposat la cita prèvia i ha allunyat la ciutadania físicament dels llocs. I hi ha una bretxa digital i això de demanar cita prèvia o d’haver de fer coses per Internet se’ls hi fa molt complicat. I et pots trobar que et donen hora per un tràmit quan ja t’ha passat un termini. Tot això ha complicat les coses i és injust. Hi ha un sentiment generalitzat, que tota l’administració en general, no només la municipal, se n’ha ressentit i hem de tornar a la normalitat. És un servei públic i el ciutadà hi ha de poder comptar. Ha de poder anar a l’Ajuntament, que l’atenguin i que se li facilitin les coses.

En el seu discurs, va dir que volia aproximar la figura de la Defensora a la ciutadania. Com?

És una figura que es coneix però intentarem fer millores a la pàgina web per donar a conèixer més el que fem, ser molt transparents, donar a conèixer les recomanacions que fem i que la gent vegi que hi ha les portes obertes, que actues i que hi ha respostes.

Obtenir sempre resposta... Preparada per ser molt pesada?

Soc molt tossuda i treballadora. Fa molts anys que estic defensant els drets lingüístics a la justícia perquè se’ns vulneren tot sovint, perquè el català és una minoria, saben que soc pesada i que insisteixo i insisteixo. Ja hi ha recomanacions de l’antic defensor que l’administració no està complint amb l’obligació que té de contestar. El ciutadà té dret a què se’l respongui. No s’hi val el silenci administratiu.

Tem topar amb formalitats i legalismes, que Llorente deia que dificultaven la seva tasca?

Hem de lluitar-hi. Les formalitats i legalismes hi són. Però la tasca, l’hem de fer igualment. La defensora, en tot allò que pugui, ha d’intervenir si hi ha una lesió d’un dret d’un ciutadà. Allà on no es pugui, perquè s’han de respectar els procediments legals, sí que les recomanacions les farem i m’és igual si a algú li agrada o no. Aquí hi estem per això, per fer recomanacions i insistir.

Llorente també deia que els Serveis Socials estan desbordats. Serà un dels seus eixos?

Hi ha tres grans temes de queixes. El tema de les multes, la inactivitat de l’administració i l’habitatge i els drets socials perquè, efectivament, hi ha queixes i hi seran.

Amb el càrrec de Defensora, la seva vida professional i el seu despatx privat, se’n ressentirà?

Se’n ressentirà perquè haurem de treballar més, però el despatx som dues persones. La companya de despatx és una gran advocada i assumeix molta feina i jo podré prestar les hores que calgui a l’Ajuntament i el despatx continuarà treballant.