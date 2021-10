El grup municipal dels socialistes de Girona denuncia que les escombraries que genera l’edifici de la Generalitat, situat a la Plaça Pompeu Fabra, satura els contenidors del carrer Joan Maragall cada dia. «La saturació dels contenidors tot sovint és un fet irrefutable, els veïns ens han fet arribar fotografies diferents dies i el resultat és el mateix, sempre hi ha més brossa fora que dins dels contenidors» ha explicat Jordi Calvet.

Els socialistes han demanat que l’edifici tingui la seva pròpia targeta per a ús dels contenidors intel·ligents o que entri dins del circuit de recollida comercial i així evitar que els comerços i veïns de la zona es vegin afectats per la manca d’espai als contenidors i papereres del voltant de la Generalitat. El grup afirma que «els veïns i els comerços es troben que quan ells dipositen la seva brossa als contenidors corresponents ja no hi ha espai i això els hi genera molèsties, ja que pràcticament cada dia es troben en la mateixa situació» ha explicat el regidor socialista Jordi Calvet.

«Fa pocs dies els veïns i veïnes de la ciutat van rebre un tríptic signat per l’alcaldessa on s’especificaven les multes per dipositar les escombraries fora dels contenidors, entenem que hi pot haver gent incívica, però en aquest cas el problema l’estan provocant les mateixes administracions i és just que es doni solució el més ràpid possible. Les imatges de contenidors plenes a vessar amb més escombraries fora que dins no es poden repetir. Esperem que el proper contracte de neteja doni resposta als problemes causats per la manca de gestió i control de l’equip de govern» ha conclòs Calvet.