El govern local de Girona vol licitar el contracte de neteja i residus a la ciutat per 22 milions d'euros a l'any, quatre més que l'actual, i preveu la contractació d'una cinquantena de treballadors. La proposta s'ha d'aprovar en el plenari d'aquest dilluns a la tarda i planteja que cada escombriaire faci 4 km netejant i reculli fulles i excrements de gossos, que fins ara a vegades no ho feien. Per treure les defecacions d'animal, el contracte preveu l'ús de guix o ciment ràpid que permetrà la neteja dels excrements sense embrutar la via pública. La proposta del govern local també preveu un augment en la maquinària que es farà servir per netejar, arribant als 178.

L'últim contracte de neteja que l'Ajuntament de Girona ha aprovat és del 2011. Des d'aquell moment s'han anat acumulant pròrrogues a l'espera del nou contracte, que aquest dilluns a la tarda es votarà en un plenari extraordinari. En aquest nou contracte, la principal diferència és que es municipalitzarà el servei de recollida de residus i tots els treballadors que hi ha a dia d'avui passaran a ser municipals.

Per contra, el servei de neteja passarà a ser de gestió indirecta. El regidor de Neteja i Recollida de Residus de Girona, Eduard Berloso, ha destacat que els informes tècnics avalen aquesta proposta i per això és en la línia que han treballat.

En l'àmbit de recollida de residus, el contracte preveu millorar els mètodes que hi ha actualment per avançar en les xifres de reciclatge. Berloso ha recordat que a dia d'avui la ciutat és el municipi de més de 60.000 habitants de Catalunya amb un índex de reciclatge més elevat i que compleixen amb les directrius europees. Malgrat tot, volen seguir millorant aquest índex en els propers anys.

Per això han elaborat tres mètodes que s'estendran a tota la ciutat en els propers anys. Per una banda, hi ha el model porta a porta que es fa en barris amb poca densitat de població, com ara a Sant Daniel. En aquest cas es mantindrà el sistema i s'aplicarà en d'altres punts amb una baixa densitat de veïns.

Contenidors intel·ligents a tota la ciutat a partir del 2024

Pel que fa a la resta de la ciutat, majoritàriament s'imposarà el model de contenidors intel·ligents. Berloso ha recordat que aquest és un model eficient i que ha aconseguit un 70% de separació de residus en la zona de l'Eixample on s'està utilitzant aquest model. El sistema funciona amb dos contenidors que s'obren amb una targeta que té cada veí. En un d'ells s'hi aboca la orgànica i en l'altre un tipus de residu diferent en funció del dia establert.

Per últim, Berloso ha detallat que en el nou contracte es millorarà el sistema que s'utilitza al Barri Vell i el Mercadal. En aquest cas, es faran servir unes plataformes amb els contenidors a dins per evitar que els ciutadans deixin les bosses al costat.

La implementació dels contenidors intel·ligents es farà a partir del primer trimestre de 2024, quan es canviaran en bloc tots els contenidors de la ciutat convencionals pels del nou sistema. Pel que fa a les zones que tindran porta a porta, el servei començarà a fer a partir de l'últim trimestre del 2023.

Berloso també ha detallat que el cost de la recollida amb contenidors intel·ligents té un cost de 59 euros per habitatge a l'any, de mitjana. Pel que fa al porta a porta, el preu ascendeix als 217 euros per habitatge i en el model del Barri Vell i del Mercadal, el cost és de 222 euros.

Per tot plegat, es preveu que el contracte de recollida d'escombraries es liciti per 11 milions d'euros, tenint en compte l'IVA, el benefici industrial i les despeses generals. Això comporta un increment d'uns dos milions respecte al contracte actual.

Més treballadors i serveis complementaris

Pel que fa al contracte de neteja, que es licitarà per 10 milions d'euros si s'aprova en el plenari d'aquest dilluns, preveu un increment de personal d'una cinquantena de persones (actualment la plantilla compta amb uns 200 treballadors). Entre altres novetats, els escombriaires de peu reduiran l'extensió que han de fer cada dia dels 4,5 als 4 km. Tot i així, caldrà que aquests treballadors recullin les fulles que troben a la via pública i també tots els excrements que hi hagi.

Eduard Berloso ha destacat que fins ara alguns treballadors no ho feien perquè consideraven que en recollir les defecacions, si estaven acabades de fer, embrutia més la via pública. Ara, els treballadors hauran de tirar guix ràpid per fer que solidifiquin al moment i recollir-les.

Per altra banda, el nou contracte també preveu incrementar el nombre de treballadors que recullen les fulles durant la temporada de caiguda. Es passaran de les 40 jornades actuals a 80, el doble. També es crearà un servei específic per recollir les deixalles que es generen en les zones d'oci nocturn.

Eduard Berloso ha recordat que en alguns carrers com el de Figuerola hi ha diversos locals d'oci nocturn i això fa que la gent generi deixalles al carrer. "Hi ha excrements, vòmits i brutícia" que els veïns veuen a primera hora del matí i generen molèsties. Per això els divendres, dissabtes i diumenges hi haurà una brigada encarregada de netejar tota aquesta brutícia que es genera.

El nou contracte també incorpora un servei de neteja a la muralla. Hi passaran dos dies a la setmana i a l'estiu un dels torns netejarà amb aigua el camí de dalt de la muralla de Girona per dignificar el passeig. A més, també es netejarà amb aigua a pressió tots els carrers de la ciutat. La majoria d'ells, la màquina ho farà una vegada per setmana.

Passaran en funció d'una zonificació que ha fet l'Ajuntament en funció del nivell de generació de brutícia i la densitat de veïns que hi ha. En les zones menys freqüentades, el camió d'aigua a pressió passarà un cop cada dues setmanes.

De fet, el nou contracte de neteja també inclou tots els carrers de la ciutat, mentre que en l'anterior n'hi havia que no hi constaven. El motiu és que en el moment de fer-lo es van obviar zones que encara no s'havien desenvolupat urbanísticament, però ara sí que hi ha habitatges.

La proposta de contracte que ha definit el govern local de l'Ajuntament de Girona tindrà una durada de 8 anys i dos més de pròrroga.