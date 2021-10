La dona de 91 anys de Sant Jordi Desvalls que va morir un mes després de patir un robatori violent a casa seva el novembre de 2019 va patir unes ferides "innecessàries" tenint en compte la seva edat avançada i la seva fragilitat. Aquesta és la tesi dels Mossos d'Esquadra que van investigar el cas i que ha explicat l'agent instructor de l'atestat durant la segona sessió del judici amb jurat popular que està previst que s'allargui fins dimecres a l'Audiència de Girona.

La secció tercera jutja aquest cas que inicialment s'havia d'instruir com un cas de robatori amb violència i homicidi imprudent pels quals la fiscalia demana a l'acusat -tot i que podria haver-hi més persones implicades que no han estat identificades- 9 anys de presó. Després que la família de la víctima reclamés als jutjats que es fes una autòpsia -els metges van determinar que la causa de la mort havia sigut natural- el jutjat instructor va obrir la porta a un possible delicte d'assassinat per les lesions patides per la víctima durant el robatori. Aquesta via faria possible una condemna de presó permanent revisable perquè l'afectada era especialment vulnerable. L'acusat té antecedents policials per delictes patrimonials.

Els Mossos que van accedir a l'habitatge han explicat durant la vista que van trobar empremtes en un ordinador portàtil que el o els lladres no es van endur i marques de mans i peus a l'ampit de la finestra per on haurien accedit. Els agents s'han referit a la declaració de la víctima arran dels fets, on va relatar que van accedir per la finestra del menjador mentre estava asseguda al sofà, i que un cop dins la van colpejar i la van tirar a terra. Llavors van arrossegar-la pel passadís fins a la seva habitació.

Segons la gravació del servei de teleassistència que la víctima va activar després del robatori i que s'ha reproduït durant el judici, es desprèn que la víctima va estar una hora estirada a terra fins que no va demanar ajuda. Va estar prop de mitja hora parlant amb una persona a qui després de parlar amb incoherències per l'afectació que patia li va acabar explicant que havia patit un robatori i que li havien colpejat als ulls i al coll. En l'informe fotogràfic policial consten unes fotografies que objectiven aquestes ferides i que també han sigut mostrades als nou membres del jurat popular.

El fill i el cunyat de la víctima, que també han declarat al judici, han assegurat que abans de l'assalt violent la víctima era autònoma i que tenia "perfectament a lloc" totes les seves capacitats. "Des dels fets ja no va sortir més de l'hospital", va manifestar el seu fill, que va assegurar que al tercer dia va començar a estar "cada vegada pitjor". La víctima va estar ingressada uns dies a l'hospital i llavors va ser derivada al Centre de dia del Trueta. Va morir un mes després.