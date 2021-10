Què és la Unió Europea? I el Parlament o la Comissió? El funcionament de la UE i de les institucions europees s’escapa, sovint, dels interessos de molts ciutadans i, en particular, del dels adolescents. «En general el desconeixement és bastant gran, no només de les institucions, sinó també de possibilitats que podran tenir al seu abast com els Erasmus o l’Interraïl», explica Albert Ribot, professor de l’Institut Salvador Espriu de Salt que, per segon curs consecutiu, forma part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, una iniciativa que, segons els seus promotors, té l’objectiu de no «només d’ensenyar dades sobre la Unió Europea, sinó també de donar-los l’oportunitat d’experimentar la ciutadania europea».

El programa està destinat a alumnes de Quart d’ESO i de Primer de Batxillerat i, com explica, Ribot, «encara que, d’entrada, es pugui pensar que encaixa més a Socials també es pot treballar en assignatures com Socials o Anglès i, per exemple, també a Tecnologia quan fem servir treballs manuals». La informació es pot tractar de diferents maneres des de debats, col·loquis amb representants de l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona, jocs, sessions divulgatives o la celebració del Dia d’Europa cada 9 de maig. Des de l’institut de Salt es considera que la participació en aquest projecte és una bona «manera de contribuir a formar futurs ciutadans responsables, exitosos en el seu projecte de vida, cívics i col·laboratius».

Aquest curs, l’Institut Salvador Espriu serà Escola Ambaixadora Europea per segon any consecutiu i, com recorda Ribot que és el responsable del projecte al Salvador Espriu, «el curs passat érem l’únic centre educatiu gironí en el programa i aquest també hi ha l’Institut de Celrà i l’Ermessenda de Girona», en el conjunt d’Espanya. A finals de setembre, Albert Ribot va anar a la Seu del Parlament Europeu a Madrid per rebre formació sobre els diferents materials en línia que ofereix el programa que, en el dia a dia dels centres, queda visualitzat «amb un Infopoint a l’entrada de l’escola on es poden veure els diferents temes que anem tractant».