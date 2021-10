El tradicional concurs de colles sardanistes torna aquesta vegada a la programació de les Fires de Sant Narcís. El món sardanista està d’enhorabona, ja que a poc a poc es van tornant a celebrar les audicions, les ballades i els concursos. En el cas de Girona, la competició gaudeix d’un gran prestigi i s’espera que novament hi hagi una elevada participació.

La data escollida per a la disputa del concurs de colles sardanistes de Girona és l’1 de novembre, diada de Tots Sants. L’escenari serà novament la plaça Francesc Calvet i Rubalcaba, al costat del mercat del Lleó, a partir de les 11 del matí. Aquest ha estat l’espai dels darrers anys ja que la gran quantitat de colles que hi participen van obligar en el seu moment a traslladar-s’hi. Aquí les colles poden situar-se de manera distanciada i còmode. El concurs en aquesta ocasió també comptarà amb la participació de la cobla Ciutat de Girona.

Pel que fa al concurs individual de sardanes revesses de Girona, la competició es farà també durant la diada de Tots Sants, però serà a la tarda. En concret, la competició es traslladarà a l’Auditori del Centre Cultural de la Mercè. Serà a les 5 de la tarda i novament comptarà amb la participació de la Cobla Ciutat de Girona. Els concursos de sardanes no seran l’única programació pel que fa a les sardanes. Per exemple, el 29 d’octubre, a les 6 de la tarda, i a la plaça del Vi està prevista la ballada de sardanes a càrrec de la cobla de La Principal de La Bisbal. El diumenge 31 d’octubre, a les 7 de la tarda, serà el torn de l’audició de sardanes amb la participació de la també reconeguda cobla Montgrins.

L’1 de novembre, a part de ser el dia reservat per als concursos, també hi haurà una ballada. Serà a les 5 de la tarda a la plaça Calvet i Rubalcaba. I finalment, el dia 6 de novembre tindrà lloc la darrera ballada. Serà també a la plaça del Vi, davant de l’Ajuntament, i anirà a càrrec de l’Orquestra Selvatana. A l’hora de tancar aquesta edició s’estaven acabant de perfilar els dies i horaris d’aquesta programació. També s’estava treballant en la confecció dels protocols sanitaris que s’hauran de seguir per garantir la seguretat de tots els participants, així com dels espectadors.